Ministerul Comunicatiilor: 114 nu va fi un numar de urgenta

Precizarea postata pe Facebook survine dupa ce in spatiul media a aparut informatia conform careia ministerul de resort a publicat in dezbatere un proiect legislativ prin care vizeaza introducerea unui nou numar de urgenta - 114."In proiectul initiat de MCSI al Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, la art. I, alin. 1, se prevad urmatoarele: '1. (...) (2) Transmiterea mesajelor tehnice standardizate scurte ce contin informatia de localizare obtinuta pe baza echipamentului terminal se realizeaza fara interventia apelantului, catre numarul unic 114.'.In textul propus apare mentionat numarul 114 intr-un context exclusiv tehnic, in timp ce in spatiul public s-a transmis informatia potrivit careia ar fi vorba despre introducerea unui nou numar de urgenta", noteaza sursa citata.Ministerul Comunicatiilor precizeaza, astfel, ca numarul 114 nu va fi un numar de urgenta aflat la dispozitia apelantilor, in sensul numarului 112, ci doar un canal tehnic asociat numarului de urgenta 112.Dupa adoptarea actului normativ, apelurile de urgenta ale cetatenilor se vor indrepta spre aceleasi numere ca si in prezent: 112, respectiv 113, cel din urma fiind adresat persoanelor cu dizabilitati, mentioneaza ministerul.