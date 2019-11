Ministerul Sanatatii anunta controale la firmele care se ocupa de deratizare, dezinfectie si dezinsectie

Ziare.

com

Potrivit MS, Ministerul Sanatatii, Ministerul Administratiei si Internelor si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor au semnat, joi, un Protocol de colaborare pentru desfasurarea unei actiuni de control la prestatorii de servicii pentru deratizare, dezinfectie si dezinsectie, dar si la distribuitorii de produse utilizate pentru realizarea unei astfel de actiuni.Actiunea de control va incepe in 22 noiembrie si se va desfasura pana in 31 decembrie."Echipe mixte formate din reprezentanti ai directiilor de sanatate publica, inspectori ai directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentului, dar si personal al Politiei Romane vor verifica documentele privind infiintarea si functionarea prestatorilor de servicii, documentele privind instituirea si atestarea personalului care isi desfasoara activitatea in aceste societati comerciale", arata MS.De asemenea, se va verifica conformitatea produselor folosite in cadrul operatiunilor, conformitatea produselor detinute la data controlului, precum si orice alte documente sau aspecte relevante in timpul controlului."Am cerut ca reprezentantii directiilor de sanatate publica sa fie pregatiti ca maine sa se alature echipelor de control pentru aceasta actiune. Lucram acum la ordinele comune de control care prevad metodologia de control. Este nevoie de astfel de actiuni in scopul protejarii sanatatii publice, pentru ca tragedii precum cea de la Timisoara sa fie prevenite", a spus ministrul Sanatatii, Victor Costache, citat in comunicat.La Timisoara, un bebelus de noua zile, un copil de trei ani si mama acestuia au murit dupa ce in blocul in care locuiau s-a facut deratizare si dezinsectie, alte zeci de persoane fiind intoxicate.