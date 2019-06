O ambulanta a ramas impotmolita in rau. Medicii se deplasau catre o femeie care a incercat sa se sinucida

Ziare.

"O ambulanta a SAJ Vrancea, care venea de la Bucuresti spre Focsani, a fost redirectionata la Jitia, la o femeie care a luat pastile in scop suicidar. A trecut peste un rau, pe un pod improvizat din tuburi si a ramas impotmolita in apa amestecata cu pietris si noroi.Personalul de pe ambulanta a ajuns la caz pe jos. Femeii i-a fost acordat primul ajutor si este in afara oricarui pericol", a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al SAJ Vrancea, Marinela Preda.Potrivit sursei citate, la fata locului au intervenit pompierii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din localitate, care, impreuna cu localnicii, au ajutat la scoaterea ambulantei din rau.