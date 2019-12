O caprioara ranita, gasita pe marginea drumului, salvata de pompieri (Foto)

Ziare.

"In cursul serii de ieri (marti seara n.r.), in jurul orei 18,00, pompierii de la Detasamentul Moreni au fost solicitati pentru salvarea unei caprioare ranite, gasita pe marginea drumului, pe DJ 720, pe raza localitatii Gura Ocnitei", precizeaza reprezentantii ISU Dambovita.Salvatorii s-au deplasat la fata locului cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma (ASAS) si o autospeciala de prima interventie si comanda (APIC)."Impresionati de cele vazute la fata locului, cei sase pompieri au actionat rapid pentru protejarea caprioarei ranite si transportul acesteia la Gradina Zoologica Targoviste, unde a fost predata, in stare stabila, personalului medical aflat deja acolo.Din informatiile primite in aceasta dimineata, caprioara salvata de pompieri se afla sub atenta supraveghere a personalul medical al Gradinii Zoologice din Targoviste, care face tot posibilul pentru insanatosirea acesteia", potrivit sursei citate.