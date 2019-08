O fata a anuntat la 112 ca este sechestrata, ca sa se razbune pe iubitul ei. Autoritatile si-au dat seama ca e o farsa dupa cateva ore de cautari

Ziare.

Despre acest caz, ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a spus ca este "o farsa iresponsabila" si a explicat ca identificarea a durat atat de mult intrucat fata era in miscare."Ce s-a intamplat aseara a fost o farsa iresponsabila, care pune in miscare dispozitive de forte importante. Alaturi de forte MAI au venit echipaje de la politia locala sector 6, dar si cetateni care au vrut sa se implice. Dupa sase ore s-a terminat procedura cu totul, in jurul orei 22 stiam ca e o farsa.A fost o situatie mult mai complicata, fata a fost in miscare.Astfel de situatii se intampla zilnic. Sunt cate 3 - 4 astfel de apeluri pe zi. Ieri, de exemplu, nu minor de 16 s-a jucat cu politia; dimineata, un altul de 11 ani.Amenda ar trebui sa fie marita. In toate tarile membre UE sanctiunile sunt drastice la acest nivel. Nu doar amenda sa fie, sunt tari unde se platesc cheltuielile pentru punerea in miscare a dispozitivelor", a declarat Mihai Fifor pentru Digi24 Fifor a mai spus ca saptamana viitoare va fi gata ordonanta privind 112."Saptamana viitoare vom fi gata cu ordonanta privind 112. localizarea va fi mult mai rapida.Cei care suna de pe cartelele prepay trebuie sa fie identificati. Vrem sa stim cine suna, dar doar pentru apelurile la 112. Stim foarte bine ce spune CCR, apelul la 112 mi se pare mai mult decat firesc sa il localizam daca vine de pe o cartela prepay", a adaugat ministrul.Potrivit reprezentantilor Politiei Capitalei, vineri, la ora 18:00, o tanara a apelat Dispeceratul 112 si a reclamat ca este tinuta cu forta intr-un apartament din sectorul 6.Fata a indicat o zona, insa a spus ca nu poate oferi detalii.Sambata dimineata, Politia Capitalei a transmis ca apelul la 112 a fost unul fals, apelantul fiind o adolescenta de 16 ani din Constanta care a spus ca nu a fost nicio clipa in pericol si ca totul a fost doar o farsa."In urma verificarilor si cautarilor efectuate de politistii D.G.P.M.B. cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul I.G.P.R., persoana care a efectuat apelul a fost depistata in jurul orei 02:00, in cursul zilei de astazi.Persoana in cauza, o minora de 16 ani, din judetul Constanta, a declarat ca nu s-a aflat in nicio clipa in pericol si ca fost o farsa. Minora a fost condusa la sediul Serviciului Investigatii Criminale din Politia Sectorului 6, unde a fost audiata in prezenta reprezentantiilor D.G.A.S.P.C", a anuntat sambata Politia Capitalei, conform News.ro.Totodata, primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a anuntat ca tanara ar fi efectuat acest apel din razbunare, in urma unei dispute cu partenerul, potrivit Agerpres