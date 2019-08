O fata din Caracal a sunat la 112 sa spuna ca e sechestrata. 12 ore au cautat-o politistii degeaba

Ziare.

Fata a alertat autoritatile duminica, sustinand ca ar fi sechestrata in Caracal, iar 20 de politisti, sustinuti de jandarmi, au cautat-o aproximativ 12 ore.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, duminica, in jurul orei 13:00, politistii au fost sesizati printr-un apel la 112, de catre o persoana care nu a vrut sa isi furnizeze datele de identificare, despre faptul ca ar fi fost sechestrata intr-o locuinta din Caracal."Ca urmare a acestui fapt, la nivelul Politiei municipiul Caracal s-a constituit un dispozitiv format din aproximativ 20 de politisti, sprijiniti de forte ale Inspectoratului de Jandarmi Judetean Olt, care au efectuat activitati de cautare a celei in cauza.Operatiunea a durat aproximativ 12 ore, in conditiile in care in urma apelului nu au fost furnizate informatii care ar fi putut fi exploatate, la final constatandu-se ca aspectele sesizate nu s-au confirmat", a spus Alexandra Dicu.Adolescenta a fost audiata de politisti luni dimineata.