O femeie din Timisoara a inventat o situatie de urgenta si a fost amendata cu 500 de lei

Dupa ce au intervenit, pompierii au constatat ca nu exista nicio oala pe foc.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, joi, in jurul orei 11:40, o femeie a sunat la numarul de urgente 112 anuntand ca a iesit din apartament si i s-a blocat usa, iar in interior are o oala uitata pe foc, astfel existand pericolul producerii unui incendiu."La locul interventiei s-a deplasat o autospeciala de descarcerare cu 5 subofiteri. Dupa ce pompierii au ajuns la fata locului si au reusit sa patrunda in interiorul locuintei prin geamul lasat deschis, apartamentul aflandu-se la etajul 2, au constatat ca nu era nicio o oala lasata pe foc si niciun pericol de incendiu. Proprietara a uitat cheile in locuinta si a inventat o situatie de urgenta pentru a putea solicita interventia pompierilor", transmite ISU Timis.Deoarece s-a constatat ca este o alarma falsa, au fost anuntate organele abilitate care au aplicat o amenda de 500 de lei.ISU Timis atrage atentia ca cetatenii trebuie sa constientizeze ca, in timp ce echipajul a fost ocupat cu o alarma falsa, solicitarea neprezentand o situatie de urgenta, se putea produce un accident grav cu persoane incarcerate sau o alta situatie de urgenta in care fiecare minut conteaza, iar timpul de raspuns sa fie mai mare.