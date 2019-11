O nava cu 14.000 de oi s-a rasturnat in Portul Midia (Video)

Ziare.

Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, o nava cu 22 de membri de echipaj, care avea la bord 14.000 de oi, s-a rasturnat duminica, in jurul pranzului, in Portul Midia.La fata locului au fost trimise o ambulanta a Serviciului Judetean, o autospeciala, un container multirisc si o ambarcatiune.Toate persoanele aflate la bord au fost salvate, au precizat reprezentantii ISU, care au completat ca una dintre acestea a suferit un soc hipotermic - cea care a cazut in apa - fiind preluata de ambulanta si dusa la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru ingrijiri medicale.Toti marinarii de la bord sunt sirieni. Nici oile nu au avut de suferit in urma incidentului.