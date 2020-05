O primarie de sector a decis de azi sa deschida parcurile. Viceprimarul Capitalei acuza inconstienta si incalcarea legii

Primaria Capitalei: Decizie ilegala

"Am luat decizia deschiderii parcurilor mari din Sectorul 2 pentru ca in ultimele saptamani am vazut foarte multi locuitori ai Sectorului alergand sau desfasurand activitati sportive, permise de ordonantele militare, printre masini, pe langa parcuri sau in zone improvizate.Atat timp cat ne este permisa activitatea fizica, aceasta trebuie facuta in siguranta si in proximitatea locuintei, iar in Sectorul 2 avem foarte multe parcuri pregatite pentru cetateni", afirma viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu, intr-un comunicat de presa.El spune ca "aceste parcuri sunt de trecere", deci va fi facilitata deplasarea locuitorilor Sectorului 2."Vreau sa mentionez ca toate locurile de joaca, terenurile de sport si foisoarele de recreere din parcuri raman inchise. Scopul meu nu este oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber in aceasta perioada, ci vreau sa ofer o varianta mai sigura pentru activitatile sportive si pentru scurtarea perioadei de deplasare.Locuitorii Sectorului 2 trebuie sa inteleaga ca restrictiile raman, ca suntem in stare de urgenta si ca pericolul infectarii cu coronavirus nu a trecut. Toate parcurile vor avea la intrari panouri de atentionare si de informare asupra masurilor de preventie a raspandirii COVID-19", mai spune Dan Cristian Popescu.Anuntul viceprimarului Sectorului 2 nu a fost insa bine primit la Primaria Generala. Viceprimarul Capitalei si responsabil cu situatiile de urgenta, Aurelian Badulescu, sustine ca Dan Cristian Popescu, este "inconstient" si nu are nicio decizie oficiala in spate pentru redeschiderea parcurilor din Sectorul 2. Badulescu face apel catre cetateni sa nu asculte ceea ce spune Popescu si le cere acestora sa respecte Ordonantele Militare aflate in vigoare."Nu este vorba despre decizia celor de la Sectorul 2, ci este vorba despre decizia numitului Dan Cristian Popescu. In acest moment, domnul Popescu incalca Ordonantele Militare si hotararire Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta. Este un act de inconstienta pe care l-a facut acest domn pentru a iesi in evidenta.Deciziile Comitetului Muncipal pentru Situatii de Urgenta sunt unitar valabile pe intreg teritoriul Capitalei. Domnul Popescu nu avea nicio calitate sa faca acest anunt. De la nivelul Primariei Capitalei facem apel catre cetatenii Sectorului 2 sa nu dea curs declaratiilor domnului Popescu si sa nu iasa in parcurile din sector.Aduc la cunostinta faptul ca 15 este ziua in care se ridica restrictiile. Pana atunci trebuie sa asteptam reglementarile Guvernului privind starea de alerta.Avand in vedere starea epidemica si de urgenta din Romania, institutiile statului au obligatia sa vegheze asupra celor care nu se supun legilor in vigoare, iar domnul Cristian Popescu incarca toate regulile din Ordonanetele Militare. Cei care nu respecta legile vor raspunde conform legii. Din nou, facem un apel catre cetatenii din Sectorul 2 sa nu iasa in parcuri!", a declarat Aurelian Badulescu, pentru Stiripesurse.ro