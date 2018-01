O tanara a murit la Spitalul din Arad dupa ce ar fi consumat droguri

Ziare.

Tanara a fost adusa la spital de doi barbati, a declarat luni purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, Simina Roz. Cand medicii au preluat-o, ea se afla deja in stop cardio-respirator. Ulterior a decedat.Unul dintre insotitori le-a spus medicilor ca pacienta consumase droguri , fara a preciza insa despre ce substante a fost vorba, a mai spus Simina Roz."Personalul medical de la UPU a anuntat Politia, care a deschis un dosar de cercetare penala 'in rem' pentru ucidere din culpa", a conchis sursa citata.Dosarul a fost repartizat unui procuror care va face audieri in cauza, a declarat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, procurorul Antonela Ianota."Primii care vor fi audiati de anchetatori sunt cei doi barbati care au adus-o pe tanara la UPU, acestia putand furniza informatii importante pentru cursul anchetei. Totodata, medicii legisti aradeni vor efectua necropsia cadavrului, in urma analizelor toxicologice urmand a se stabili daca tanara a consumat substante periculoase si care au fost acestea", a adaugat sursa citata.