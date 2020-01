Operatiune inedita de salvare a unui caine cazut intr-o prapastie: Locul exact in care se afla, descoperit cu drona

Ziare.

Seful Serviciului Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judetean Harghita, Fekete Ors, a declarat, pentru Agerpres, ca scancetele cainelui se auzeau de mai multe zile, iar o persoana care detine o drona a mers in zona si a reusit sa vada animalul si locul exact in care se afla.Persoana in cauza a anuntat dispeceratul Politiei Locale a municipiului Odorheiu Secuiesc ca patrupedul este blocat pe dealul Budvar, intr-un loc greu accesibil si periculos si a furnizat imaginile cu ajutorul carora s-a aflat locul precis al cainelui.O echipa de salvamontisti, din care a facut parte si un politist local, membru al Serviciului Salvamont Harghita, s-a deplasat la fata locului si cu ajutorul echipamentelor de catarare a reusit sa ajunga la animalul captiv si sa-l salveze in siguranta.Conducerea Politiei Locale din Odorheiu Secuiesc a precizat, intr-o postare pe Facebook , ca, din informatiile obtinute, cainele a ajuns in respectivul loc in urma cu o saptamana, in preajma Revelionului si s-ar fi ascuns din cauza zgomotelor puternice produse de petarde.Sursa citata a mai aratat ca animalul a fost transportat la un medic veterinar, care a constatat ca nu detine microcip de identificare, motiv pentru care se solicita ajutorul tuturor cetatenilor pentru a-i putea gasi stapanul.Seful Serviciului Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judetean Harghita, Fekete Ors, a mentionat ca nu este prima interventie de acest fel a salvatorilor montani, acestia venind si in ajutorul altor animale aflate in dificultate, cum ar fi o pisica sau o barza.