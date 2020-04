Orban nu crede ca Parlamentul va vota impotriva prelungirii starii de urgenta: Si-ar asuma o raspundere uriasa

Ziare.

"Suntem inca la faza rasapandirii virusului in comunitate. Numarul de imbolnavri zilnice este la un nivel care clar arata justetea masurilor, exista in continuare riscul raspandirii si doar prin instituirea starii de urgenta putem sa impunem masurile care se impun - statul acasa si celelalte masuri restrictive care impiedca formarea de aglomerari", a declarat, marti seara, la Ralitatea Plus, premierul Ludovic Orban.Potrivit acestuia, prelungirea starii de urgenta este absolut necesara avand in vedere prognozele facute cu privire la evolutia pandemiei."Varful epidemiei este asteptat in perioada 20 aprilie-5 mai. Pana nu s-a ajuns la varful epidemiei este absolut necesara mentinerea acestor masuri care au rolul de a proteja sanatatea populatiei", a mai spus Orban.Intrebat despre posibilitatea ca parlamentarii sa respinga prelungirea starii de urgenta, Orban a spus: "Nu cred ca totusi vor vota impotriva pentru ca si-ar asuma o raspundere uriasa. Nu poti sa ignori punctele de vedere exprimate de specialisti. A nu vota decretul inseamna incetarea situatiei de urgenta si a oricari masuri adotate. Inseamna ca, practic, nu va mai exista nicio limitare a deplasarilor si alte restrictii. Nu cred ca cineva isi poate asuma o astfel de raspundere in contextul dat".Orban a afirmat ca "orice relaxare a masurilor poate sa duca la cresterea numarului de infectari".In plus, premierul a prcizat ca este dispus sa primeasca de la alte partide propuneri benefice pentru aceasta perioada, dar nu "cele care sunt facute de niste oameni care parca au pierdut uzul ratiunii".Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti, prelungirea starii de urgenta cu inca 30 de zile , precizand ca pericolul nu a trecut, iar o relaxare a restrictiilor, cum cer "cu inconstienta" unii politicieni, ar duce la o crestere vertiginoasa a cazurilor.Parlamentul se va reuni, joi, de la ora 12.00, intr-o sedinta online, pentru a vota incuviintarea prelungirii starii de urgenta.