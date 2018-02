Pentru ca nu i-a placut diagnosticul, l-a batut crunt pe medic. S-a intamplat la Urgente, la Mioveni

Ziare.

com

Medicul de la Urgente a fost tranit la pamant si lovit cu pumnii si picioarele.Agresorul a fugit, insa politistii l-au gasit si retinut luni noaptea.Purtatorul de cuvant al Spitalului Mioveni, medicul Daniela Jianu, a povestit ca in UPU s-au prezentat doi barbati, un pacient care spunea ca a suferit un traumatism si prietenul acestuia.Pentru ca medicul de garda care l-a consultat a constatat ca pacientul nu are semnele unui traumatism, barbatul care il insotea s-a enervat si l-a agresat pe medic in cabinet, apoi pe holul spitalului. Conflictul a avut loc sambata seara."L-a lovit pe medic cu pumnii, cu picioarele, l-a trantit la pamant si apoi a lovit cu piciorul. Doctorul are acum leziuni la nivelul craniului, toracelui. Mi-a spus ca s-a dus sa scoata si certificate medico-legal. A scapat ca au intervenit pacientii si Politia Locala pentru ca imediat s-a sunat la 112", a declarat Jianu pentru Mediafax.Imediat dupa incident, agresorul a fugit."Medicul lovit mi-a spus ca si pacientul si apartinatorul au fost recalcitranti de la bun inceput si erau sub influenta alcoolului", a mai spus purtatorul de cuvant al Spitalului Mioveni.La randul sau, purtatorul de cuvant al Politiei Arges, Madalin Zamfir, a declarat ca agresorul, un tanar de 25 de ani, a fost retinut in timpul noptii de luni spre marti, fiind cercetat pentru loviri si alte violente comise asupra unui medic.