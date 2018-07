Pesta porcina africana a fost confirmata intr-o gospodarie din judetul Constanta. Au fost impuse restrictii

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Constanta, joi, a fost confirmata prezenta virusului pestei porcine africane (PPA), la un porc, dintr-o gospodarie din localitatea Istria.In urma confirmarii diagnosticului de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti (I.D.S.A.) - Laboratorul National de Referinta pentru Pesta Porcina Africana, serviciile veterinare au intervenit si au dispus punerea sub supraveghere sanitara veterinara a exploatatiei, ecarisarea cadavrului.De asemenea, au fost impuse restrictii de miscare, a fost efectuata dezinfectia exploatatiei afectate, a grajdului, a perimetrului, a ustensilelor si a obiectelor potential contaminate."La nivelul judetului Constanta a fost activat Centrul Local de Combatere a Bolilor, unde a fost adoptat planului de masuri privind controlul, combaterea si eradicarea bolii si adoptarea zonelor de restrictii. Au fost stabilite doua zone de restrictii sanitare veterinare, in jurul gospodariei afectate, respectiv o zona de protectie - localitatea Istria cu o raza de 3 kilometri si o zona de supraveghere cu o raza de 10 kilometri - localitatile Nuntasi, Traian, Tariverde, Mihai Viteazu si Sinoe", se arata in comunicat.Totodata, s-au dispus restrictii de circulatie si s-au instituit filtre rutiere. Ancheta epidemiologica este in desfasurare.Autoritatile au precizat ca pesta porcina africana nu afecteaza oamenii, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire pentru oameni, acest virus avand, insa, impact la nivel social din punct de vedere economic.