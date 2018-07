Pesta porcina africana se extinde, cu toate ca premierul a anuntat ca a luat masuri

Ziare.

Presedintele Directiei Sanitare-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Ialomia, Mihai Puia, a detaliat pentru Realitatea TV ce masuri urmeaza sa se ia in fermele cu animale infestate."Toate cele 32 de animale (porci - n.red.) din ambele gospodarii unde a fost depistat virusul vor fi sacrificate", a spus Mihai Puia.Deja, in ultimele saptamani, de cand pesta porcina a fost depistata la animale crescute in gospodarii, dar si in ferme, in regim industrial, in Romania, zeci de mii de porci au fost sacrificati. Doar intr-o ferma din Tulcea au fost ucise peste aproape 45.000 de animale, in speranta ca raspandirea bolii va fi impiedicata.Nu s-a reusit, insa. In scrut timp, animale cu pesta porcina au fost diagnosticate si la Bihor, Braila si Constanta. Iar acum, in Ialomita. Se pare ca asigurarile date de premierul Viorica Dancila in urma cu doua saptamani privind limitarea efectelor bolii nu le sunt de prea mare folos nici gospodarilor si nici marilor crescatori de porci din Romania."Legat de pesta porcina, monitorizam in continuare aceasta situatie. Dupa cum stiti, am luat deja o serie de masuri pentru controlul si limitarea extinderii virusului, echipele sunt in teren, situatia este sub control, oamenii nu au motive de ingrijorare. Astazi avem pe ordinea de zi noi masuri de sprijinire a fermierilor. In primul rand, completam legislatia in acord cu normele europene in ceea ce priveste sprijinul financiar acordat fermierilor pentru activitatea de neutralizare a animalelor, care nu sunt destinate consumului uman", a declarat Viorica Dancila in deschiderea sedintei Guvernului, in urma cu doua saptamani.In plus, Dancila a spus ca a vorbit cu Phil Hogan, comisarul European pentru Agricultura, despre limitarea pagubelor cauzate de pesta porcina in Romania si ca Hogan urmeaza sa-l contactele pe Petre Daea. Datele arata, insa, ca una e sa vorbesti si alta sa poti tine in frau raspandirea pestei porcine africate.