Peste 1.000 de persoane au avut nevoie de ambulanta de Craciun. 13 au incercat sa se sinucida

Managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu, a declarat, joi, ca 726 de persoane au prezentat urgente de cod rosu, adica foarte grave si de cod galben."In ultimele 24 de ore, 1.098 de persoane au avut nevoie de Ambulanta Bucuresti-Ilfov. Dintre acestea 726 de persoane au prezentat urgente de cod rosu, cazuri foarte grave, si urgente de cod galben. Dintre persoanele care au prezentat urgente, 49 de persoane se aflau in loc public cand au avut nevoie de ambulanta. Au fost 179 de persoane care au prezentat afectiuni digestive", a declarat Alis Grasu."Au fost si 20 de persoane care au consumat mai mult alcool si au avut nevoie de ambulanta. Au fost si 13 persoane cu tentative de suicid - din fericire, niciun caz nu s-a finalizat tragic", a mai spus sursa citata pentru Mediafax.Alis Grasu a precizat ca numarul solicitarilor in prima zi de Craciun nu a fost mai mare decat intr-o zi obisnuita."Ne plasam in parametrii unei zile obisnuite. S-a muncit mult, au fost peste o mie de solicitari pe 24 de ore, dar in aceasta perioada se lucreaza cu intreg efectivul Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov din data 23 decembrie pana in data de 3 ianuarie inclusiv nu se dau concedii de odihna la noi, nu se dau recuperari, suntem cu totii la serviciu tocmai pentru a ne ocupa de sanatatea populatiei", a explicat managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov.Asistenta medicala pentru cazurile urgente in perioada Craciunului este asigurata, in Capitala, de noua spitale, in timp ce Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov are program normal si echipaje suplimentare.