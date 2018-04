Peste 1000 de interventii de urgenta in ultimele 24 de ore. Un barbat a murit la slujba de Inviere

Ziare.

"La nivel national au fost derulate 1.038 interventii, salvatorii fiind solicitati la 59 de misiuni de stingere a incendiilor, 872 de cazuri SMURD (868 pentru acordarea primului ajutor medical si 4 misiuni de descarcerare) si 107 pentru protectia comunitatilor. La lacasurile de cult nu s-au inregistrat incendii", transmite IGSU.Potrivit sursei citate, numarul interventiilor la care au participat efectivele inspectoratelor pentru situatii de urgenta a scazut cu 4% fata de perioada similara a anului trecut."Noaptea trecuta, aproape 1.600 pompieri s-au aflat in proximitatea bisericilor si a manastirilor unde au fost organizate slujbe religioase cu public numeros. Pe timpul slujbelor de Inviere, 56 persoane au fost asistate medical la fata locului de catre pompierii care incadreaza echipajele de prim-ajutor SMURD, iar 33 dintre acestea au fost transportate la unitatile spitalicesti, pentru investigatii suplimentare", precizeaza IGSU.Un barbat de 65 de ani a murit, sambata noaptea, in timp ce participa la slujba de Inviere, acesta fiind prezent la o biserica din Sectorul 6 al Capitalei, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov."La biserica din Aleea Parva, un barbat in varsta de 65 de ani care a suferit un stop cardio-respirator a primit asistenta medicala din partea a doi pompieri aflati in timpul liber si care participau la slujba religioasa. Acestia au efectuat manevrele specifice de resuscitare, pana la sosirea echipajelor SMURD. In ciuda efortului depus, barbatul nu a raspuns manevrelor de resuscitare si a fost declarat decedat", transmite ISU Bucuresti.