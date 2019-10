Politia cauta un baiat de 13 ani care a disparut in timp ce se afla in vizita la rude, in Ploiesti

Ziare.

"Astazi, 13 octombrie a.c., in jurul orelor 02:00, am fost sesizati prin apel 112, despre faptul ca minorul PAVEL PETRISOR, in varsta de 13 ani, domiciliat in Municipiul Tecuci, si care se afla in vizita la o ruda, domiciliata in Municipiul Ploiesti, ar fi plecat de la locuinta acesteia si nu a mai revenit. Se pare ca minorul ar fi plecat in cursul zilei de sambata, 12 Octombrie a.c., in jurul orelor 18:30", transmite Politia.La momentul disparitiei, baiatul purta pantaloni de trening de culoare neagra, cu doua dungi de culoare rosie pe lateral, avand aplicata inscriptia "Suprem", un tricou alb si era incaltat cu tenesi de culoare rosu cu alb.Semnalmente: 1,45 metri inaltime, greutate cca 56 kg, ten masliniu, par negru tuns scurt, ochi verzi. Ca semne particulare are o alunita pe obrazul stang si pete pe frunte.Persoanele care pot oferi detalii despre persoana disparuta sunt rugate sa apeleze numarul unic de urgenta 112 sau cea mai apropiata unitate de politie.