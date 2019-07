Pompierii au salvat doi copii mici, lasati singuri intr-un balcon din Alba Iulia

Ziare.

Potrivit ISU Alba, un echipaj al Detasamentului de Pompieri Alba Iulia a actionat cu o autoscara mecanica de 42 de metri pentru a ajunge la doi copii aflati intr-un balcon de la etajul al III-lea al unui bloc de pe Bulevardul Revolutiei 1989.Cei doi erau singuri in balcon si au atras atentia trecatorilor, in conditiile in care unul a urcat, la un moment dat, pe un scaun, existand riscul sa cada.Copiii s-ar fi aflat singuri acasa.La fata locului s-a deplasat si un echipaj de politie.