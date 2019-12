Premiera in istoria 112: In 2019, s-a sunat de mai multe ori pentru urgente reale

Ziare.

Potrivit statisticilor Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, in perioada ianuarie-noiembrie 2019 s-au inregistrat 10.437.328 apeluri la numarul 112, dintre care 5.404.650 (51,7%) au reprezentat cu adevarat urgente, se arata intr-un comunicat de presa transmis, sambata, de STS.Raportat la perioada similara a anului 2014, numarul apelurilor non-urgente la 112 a scazut cu 45%.Conform sursei citate, daca in ianuarie-noiembrie 2014 s-au inregistrat 9.907.825 apeluri care nu reprezentau urgente, in anul 2019 numarul acestora a scazut la 5.032.678, fiind inregistrataTotodata, este pentru prima data in istoria serviciului cand numarul apelurilor de urgenta reale este mai mare decat cel al apelurilor clasificate ca non-urgente."Scaderea numarului de apeluri care nu semnaleaza urgente reale este rezultatul campaniilor de constientizare privind apelarea responsabila a numarului 112, desfasurate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale impreuna cu agentiile specializate de interventie din cadrul Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta", scrie in comunicat.In ceea ce priveste tipologia urgentelor si distributia pe agentii, pentru perioada ianuarie - noiembrie 2019,In anul 2019, timpul mediu de transfer al unui apel de la operatorii STS la dispecerii agentiilor de interventie a fost de 54,25 secunde, iar timpul mediul de preluare a apelurilor este de 4,35 secunde.Raportat la indicele de performanta recomandat de EENA (European Emergency Number Association), a carui valoare pentru timpul mediu de preluare este de 12 secunde, timpul mediu de preluare din Romania este de aproape trei ori mai mic."Reiteram faptul ca atributiile operatorilor STS din Centrele unice pentru apeluri de urgenta constau in preluarea apelurilor de urgenta, realizarea interviului primar si transferul acestora catre dispecerii agentiilor specializate de interventie. Responsabilitatea operatorului STS inceteaza dupa transferul apelului si informatiilor obtinute catre agentiile de interventie, acestea din urma avand atributii in gestionarea interventiei, alocarea resurselor si monitorizarea situatiei semnalate", arata STS.Reprezentantii institutiei precizeaza ca apelarea nejustificata a numarului 112 poate costa viata unei persoane aflate in pericol.Din octombrie, amenda pentru apelurile false la 112 a crescut substantial, chiar si pana la 5.000 de lei