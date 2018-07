Program prelungit si mai multe ghisee la Pasapoarte

Ziare.

"Odata cu cresterea valabilitatii pasaportului simplu electronic la 10 ani, ne asteptam sa se mareasca si numarul cererilor de eliberare pentru acest tip de document, in conditiile in care este cunoscut faptul ca in lunile iulie si august se elibereaza cele mai multe documente de calatorie, comparativ cu restul lunilor din an", a spus seful Directiei Generale de Pasapoarte, intr-o declaratie sustinuta la sediul MAI.El a precizat ca,Aceste judete sunt: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Braila, Botosani, Brasov, Cluj, Caras-Severin, Constanta, Dambovita, Dolj, Gorj, Galati, Hunedoara, Iasi, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Satu Mare, Suceava, Timis, Valcea, Vrancea si Vaslui.Toanca a precizat ca, incepand de luni, in 12 judete unde se inregistreaza un numar mare de solicitari va functiona un ghiseu suplimentar de lucru cu publicul. Este vorba despre judetele Alba, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Hunedoara, Iasi, Maramures, Prahova, Sibiu si Vaslui.In acest context, de saptamana viitoare, la nivel national vor functiona 209 ghisee de primiri cereri si eliberari documente de calatorie.Potrivit lui Toanca, numarul angajatilor din sistemul de pasapoarte a crescut cu aproximativ 60 de persoane.El a adaugat ca Ministerul Afacerilor Interne va desfasura pe parcursul lunii august o campanie de informare cu privire la noutatile din domeniul eliberarii pasapoartelor pentru cetatenii romani care locuiesc sau muncesc in strainatate si revin in aceasta perioada in tara.Mirel Toanca a evidentiat ca exista posibilitatea de a se depune cererea pentru emiterea pasaportului la orice serviciu de specialitate din tara sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, indiferent de domiciliu.Ridicarea pasaportului se poate face la locul de depunere a cererii sau de la orice serviciu din tara sau misiune diplomatica ori oficiu consular al Romaniei din strainatate, indiferent unde s-au depus documentele.Seful Directiei Generale de Pasapoarte a precizat, totodata, ca pasaportul poate fi expediat, la domiciliul sau resedinta titularului, din tara, prin intermediul Companiei Nationale Posta Romana, cu obligativitatea platii unei taxe de 9,52 lei/pasaport. De la inceputul anului si pana in prezent, aproximativ 41.000 de cetateni au solicitat expedierea pasaportului prin posta.Toanca a aratat ca din 20 iulie, de cand au intrat in vigoare noile prevederi legale, pana vineri, 27 iulie, la nivel national s-au primit 47.314 de solicitari de eliberare pentru pasapoarte simple electronice si 12.055 pentru pasapoarte simple temporare. Anul trecut, in aceeasi perioada, au fost inregistrate 33.601 solicitari de eliberare pentru pasapoarte simple electronice si 15.970 pentru pasapoarte simple temporare. Ca urmare, se constata o crestere cu 40,81% a numarului de pasapoarte simple electronice, respectiv o scadere cu 24,51% a numarului de pasapoarte simple temporare.De asemenea, el a indicat ca in perioada 1 ianuarie - 27 iulie au fost eliberate 796.173 pasapoarte simple electronice si 287.122 pasapoarte simple temporare, in timp ce, in perioada similara a anului trecut, au fost eliberate 615.155 pasapoarte simple electronice si 251.171 pasapoarte simple temporare, inregistrandu-se astfel o crestere cu 29,43% a celor electronice si cu 14,31% a celor temporare.