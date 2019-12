Schimb de replici intre ministrul Vela si Arafat, legate de cazul fetitei in coma de la Valcea tinuta cu orele in UPU

Ziare.

Ministrul s-a interesat mai intai de ce elicopterul nu zboara si noaptea, replica unui reprezentant al MAI fiind ca acestea zboara si noaptea, doar ca o fac in anumite conditii, pentru ca nu pot ateriza in locuri necunoscute, nemarcate, intrucat nu este legal."De la Valcea, dintr-un loc marcat, putea sa zboare intr-un alt loc marcat, la Bucuresti?", a intrebat ministrul, replica fiind: "La Valcea nu era un loc marcat si nici la Baile Govora (n.r. - unde a fost ranita fetita) si nici pe traseul pe care ar fi oprit ambulanta. Deci daca interventia ar fi presupus intrarea in noapte, elicopterul n-ar mai fi putut ateriza sau decola in acele conditii".La remarca ministrului conform careia in zona Targu Mures si in Bucuresti se zboara noaptea, explicatia a fost ca bazele Targu Mures si Bucuresti sunt desemnate ca baze pentru operarea misiunilor de noapte, dar doar pentru misiuni de la aerodrom certificate pentru noapte si acopera toata tara."Targu Mures si Bucuresti sunt desemnate ca puncte care executa misiuni de noapte. De regula sunt interventii secundare, deci transfer...", a precizat reprezentantul MAI, care a adaugat ca decizia ca doar Targu Mures si Bucuresti sa fie zone care pot opera noaptea i-a apartinut secretarului de stat Raed Arafat."Inteleg, dupa raspunsul dumneavoastra, ca se zboara noaptea. De ce fetita de la Valcea nu ati adus-o la Bucuresti cu elicopterul?", a continuat ministrul."Pentru ca nu se putea ateriza, dar nu se putea ateriza, asta ramane de vazut in functie de locul in care ar fi fost nevoie sa ajungem si unde am identificat ambulanta, dar nu mai puteam decola pe timp de zi. Decolarea ca si aterizarea in locurile necertificate se face la vedere si in conditiile in care nu aveam vederea obstacolelor, era periculos si nu este legal", a venit explicatia reprezentantului MAI."O sa facem o analiza pe aceasta organizare extraordinara in care un copil putea sa moara. Din organizari de acest gen, subiective. Deci daca se intampla ceva cu fetita, va rog sa ma credeti ca as fi luat masuri drastice", a precizat ministrul.El a acuzat faptul ca a fost "o dezorganizare evidenta" la Valcea si a avertizat ca va trimite Corpul de Control, pentru a vedea "pe ore, pe timp, cine a gresit, care sunt cauzele"."Nu ne jucam cu vietile oamenilor, nu facem doar parada la televizor, PR grozav ce bine organizam noi salvarea oamenilor si sambata era sa moara un copil, din neglijenta sau proasta organizare", a subliniat Marcel Vela.El i-a cerut lui Arafat ca toate centrele medicale universitare sa poata beneficia de zboruri SMURD de noapte."Va ordon, domnule Arafat, toate centrele universitare medicale - Targu Mures, Cluj, Iasi, Constanta, Craiova, Timisoara - sa poata zbura spre ele sau de la ele, noaptea, elicopterele SMURD. (...) In 2020 tota tara sa fie sub acoperirea SMURD pe zbor de noapte", a spus Vela.La remarca lui Arafat ca este nevoie de piloti, ministrul a replicat: "Faceti rost de piloti!"."Motivul pentru care zboara numai cele doua centre este pentru ca au echipe care sa asigure functionalitatea elicopterului 24 din 24. In celelalte centre, daca decoleaza un elicopter noaptea, dupa o anumita ora, inseamna ca a doua zi acest elicopter nu intra in serviciu decat dupa ora 11 - 12, 1 dupa-masa. Si pun in risc anumite interventii primare, sa nu se rezolve", a argumentat Raed Arafat."Ce ati facut de 20 de ani sa faceti rost de piloti? Nu-mi raspundeti, ca stiu! (...) Angajati piloti, care-i problema!", a continuat ministrul Vela.Raed Arafat i-a explicat ca sunt necesare 1000 de ore de zbor pentru a putea fi comandant de aeronava SMURD.Dupa ce lui Vela i s-a spus ca cele 1000 de ore de zbor pot fi facute in patru ani, el i s-a adresat lui Arafat spounandu-i ca este sef al SMURD de mai mult de patru ani, timp in care ar fi putut asigura necesarul de piloti."Nu depindea de mine. Cand mi s-a permis, am angajat", a afirmat Arafat.Ministrul a facut referire la un accident produs sambata, in judetul Valcea, victima fiind o fetita de 10 ani, care a ajuns in coma la Bucuresti dupa un accident provocat chiar de tatal ei, care s-a urcat baut la volan . Ea a stat cateva ore la UPU Valcea inainte de a fi trimisa la Bucuresti, intrucat ambulanta nu a putut a junge la timp pentru ca fetita sa fie preluata de elicopterul SMURD.La acel moment, secretarul de stat Raed Arafat a explicat pe Facebook cum a decurs interventia.El a afirmat in postare ca se impune verificarea a ceea ce s-a intamplat la Valcea si tragerea la raspundere a celor vinovati, insa verificarile au scos la iveala alta stare de fapt, fata de stirea initiala despre acest caz.Potrivit lui Arafat, toti cei implicati "au facut tot posibilul pentru ca fetita sa primeasca cea mai buna ingrijire, numai ca nu putea niciunul sa controleze timpul si sa-l opreasca astfel incat fetita sa poata fi preluata de elicopter pe lumina zilei si inainte de a se lasa intunericul, facand decolarea elicopterului in conditiile respective foarte riscanta pentru pacienta cat si pentru echipajul din elicopterul SMURD".Arafat a relatat cum imediat dupa accidentul rutier de la Baile Govora in care a fost implicata fetita de 10 ani, copilul a fost preluat de o ambulanta SMURD si dus spre spital, insa pe drum ambulanta a trebuit sa opreasca de mai multe ori, pentru aspiratia cailor respiratorii. Arafat spune ca medicul nu a reusit sa o intubeze pe fata si a decis continuarea drumului catre spital, ceea ce este "un demers corect".Elicopterul de la Craiova a primit alerta de decolare in zona Dragasani, Valcea, dupa 14 minute a fost redirectionat la 8 kilometri de Ramnicu Valcea, locul obisnuit de aterizare.Cei din elicopter au anuntat ca nu pot astepta mai mult de 10 minute, deoarece se lasa intunericul. Medicul de pe ambulanta SMURD in care se afla fata a anuntat ca nu poate ajunge asa repede la aparatul de zbor, iar elicopterul a parasit zona."Datele obtinute din sistemul GPS arata ca echipajul a plecat la 16:13 minute de la fata locului cu medicul de la ambulanta in masina de prim ajutor a SMURD. Pe drum au fost efectuate doua opriri pentru ingrijirea pacientei. Redirectionarea elicopterului s-a realizat la 16:17 minute cand echipajul era deja in deplasare. Trimiterea elicopterului direct la Baile Govora sau la un loc de intalnire cu echipajul nu ar fi putut prelungi timpul disponibil pentru ingrijirea copilului care necesita ingrijiri avansate care includ inductia anestezica si intubatia. Deci chiar daca s-a incercat si s-a dat sansa copilului sa fie preluat de elciopter acest lucru era greu de realizat respectand si restrictiile care obligau echipajul sa decoleze pe lumina zilei", a sustinut Arafat.