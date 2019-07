Sistemul de avertizare pe telefon RO-ALERT intra din nou in teste

Ziare.

com

"Activitatea are scopul de a examina functionarea sistemului prin transmiterea unor mesaje de test catre telefoanele mobile aflate in raza celulelor de telefonie mobila din anumite zone. Telefoanele configurate pentru receptia mesajelor RO-ALERT si care se vor afla in aria de acoperire a celulelor din zonele selectate pentru testare vor receptiona urmatorul mesaj:Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RO-ALERT. Nu se impune aplicarea masurilor de autoprotectie' ", se arata intr-un comunicat al IGSU.Potrivit sursei citate, modurile de afisare si sunetele de avertizare sunt diferite in functie de modelele telefoanelor mobile."Pentru a primi mesajele transmise de IGSU si structurile sale teritoriale, recomandam cetatenilor sa se asigure ca pe terminalele mobile sunt realizate setarile corespunzatoare.Informatiile privind configurarea telefoanelor, in functie de model si de operatorul de telefonie mobila, sunt puse la dispozitia publicului pe portalul www.ro-alert.ro si pe site-urile operatorilor publici de retele de comunicatii mobile.Asiguram opinia publica asupra necesitatii si utilitatii derularii acestor activitati de testare a sistemului", precizeaza IGSU.Din momentul operationalizarii sistemului RO-ALERT (septembrie 2018) si pana in prezent au fost transmise pestea populatiei, in situatii reale."Fenomene meteorologice periculoase prognozate, inundatii sau viituri, degajari mari de fum in urma incendiilor sau prezenta unor animale salbatice periculoase in zone locuite (ursi) - toate aceste situatii au impus avertizarea cetatenilor din zonele vizate, in timp real, prin Sistemul RO-ALERT. Astfel, populatia a fost informata de existenta pericolului imediat si a putut adopta masurile de autoprotectie", se mai arata in comunicat.