Sistemul RO-ALERT a fost testat. Iata ce mesaje de avertizare apar pe telefon (Video)

Potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta ( DSU ), telefoanele aflate in aria de acoperire a zonelor testate si care aveau aceasta optine configurata au receptionat mesajul de test "Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RO-ALERT. Nu se impune aplicarea masurilor de autoprotectie. DSU-IGSU".DSU precizeaza ca modul de afisare si sunetul mesajului de avertizare variaza in functie de modelul telefonului mobil.Dupa ce se fac testarile la nivel national, vor fi comunicate toate informatiile privind modul in care va fi operationalizat Sistemul RO-ALERT."Mai mult decat atat, in perioada urmatoare vor fi puse la dispozitia publicului informatiile privind configurarea telefoanelor, in functie de model si operatorul de telefonie mobila, pentru receptionarea mesajelor de avertizare", a transmis DSU.Sistemul RO-ALERT este folosit atunci cand viata si sanatatea persoanelor sunt puse in pericol iminent, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundatii amenintatoare, atac terorist sau alte situatii care ameninta grav comunitatile, astfel incat populatia sa ia masurile necesare pentru a se proteja.