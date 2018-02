Sistemul RO-ALERT pentru avertizarea populatiei in situatii de urgenta a fost adoptat de Parlament

Ziare.

com

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, bazat pe tehnologii moderne din domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiilor, potrivit raportului adoptat de Camera Deputatilor.Sistemul RO-ALERT presupune multiple avantaje fata de cel actual, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de: transmiterea unor mesaje de avertizare adaptate evenimentului iminent prin intermediul retelelor operatorilor de telefonie mobila, transmiterea rapida a mesajelor catre toti utilizatorii aflati in arealul amenintat chiar in conditii de congestie a retelelor operatorilor de telefonie mobila, potrivit raportului de adoptare votat de Camera Deputatilor.Sistemul permite ca mesajele sa fie afisate instantaneu pe ecranul terminalului mobil fara a fi necesara vreo interventie a utilizatorului, repetarea ciclica a mesajelor de alertare la intervale de timp configurabile, receptionarea mesajelor de avertizare si de catre terminalele aflate in roaming, acuratetea mesajelor de avertizare, formulate doar pe baza informatiilor furnizate de surse autorizate, potrivit sursei citate.RO-ALERT va fi implementat cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicatii Speciale si va fi operat de catre structurile operationale 24/24 ale IGSU.Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 72/2017 privind implementarea sistemului RO-ALERT a fost adoptat cu 267 de voturi "pentru".Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a felicitat Guvernul Tudose pentru emiterea acestei ordonante.Camera Deputatilor este for decizional, iar acum legea pleaca la promulgare la presedintele Klaus Iohannis.