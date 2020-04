STS a implementat tehnologia care permite localizarea apelurilor de urgenta la 112: In ce conditii nu functioneaza

Cum functioneaza AML pe Android

AML vine si in sprijinul persoanelor cu dizabilitati de auz si/sau vorbire care trimit SMS la 113 de pe telefoanele cu sistem de operare Android.Facilitatea AML nu necesita instalare de componente sau aplicatii suplimentare si are o acuratete de ordinul metrilor/zecilor de metri, conform unui comunicat remis de STS redactiei"La acest moment, AML functioneaza in toata tara, iar cand cetatenii suna la 112, operatorii STS si dispecerii agentiilor de interventie au la dispozitie coordonatele geografice cu o acuratete mult mai mare. Am realizat teste, am analizat diverse scenarii tehnico-operationale si am integrat toate configuratiile necesare, astfel incat aceasta tehnologie sa vina cat mai mult in sprijinul apelantului.Totodata, a fost nevoie de actualizarea legislatiei pentru implementarea acestei tehnologii. Noi continuam demersurile pentru modernizarea Sistemului 112 printr-un proiect finantat din fonduri europene pe care ne dorim sa il finalizam in 2021", a declarat general-maior ing. Ionel-Sorin Balan, prim-adjunct al directorului STS.Timp de aproape cinci luni, echipele de ingineri si programatori ai STS au colaborat cu echipa Android ELS de la Google pentru a efectua testarile preliminare si pentru a imbunatati precizia localizarii apelurilor la 112.Infrastructura Sistemului 112 a fost configurata pentru a permite receptionarea pozitiei geografice transmise si de pe telefoanele cu sistem de operare iOS, fapt confirmat de Apple in urma testelor pe care le-a realizat pana in prezent.La finalul lunii martie, s-a lansat actualizarea sistemului de operare iOS la versiunea 13.4 care permite furnizarea localizarii AML si pentru utilizatorii telefoanelor iPhone.Conditii obligatorii pentru furnizarea informatiilor de localizare prin serviciul ELS/AML:1. telefonul trebuie sa includa sistemul de operare Android, incepand cu versiunea OS 4.0 sau superior si sa aiba Serviciile Google Play instalate;2. utilizatorul sa nu fi optat in prealabil la dezactivarea serviciului ELS, din setarile de localizare ale telefonului sau;3. telefonul trebuie sa fie inregistrat intr-o retea mobila din Romania, cu acces la servicii de SMS si/sau internet;4. telefonul trebuie sa aiba integrate functiile de GPS si WiFi.Serviciul Android ELS recunoaste cand un utilizator efectueaza un apel de urgenta la 112 sau cand se transmite un SMS la 113 si va calcula locatia folosind mai multe surse de localizare (AGPS, retea mobila, WiFi si senzori din telefon).Locatiile ELS sunt calculate pe dispozitiv si trimise prin SMS si/sau internet, direct catre Sistemul 112 utilizand protocoale standard din industrie.1. nu functioneaza pentru telefoanele care nu au cartela SIM introdusa sau care au cartele SIM cu servicii inactive;2. nu functioneaza daca telefonul este setat pe modul avion;3. nu functioneaza pentru telefoanele cu nivelul bateriei sub 10%.- serviciul ELS se va activa doar la apelarea numarului 112, respectiv la transmiterea de mesaje la numarul 113 destinat persoanelor cu dizabilitati de auz si/sau vorbire, in restul timpului fiind inactiv, fara a consuma baterie;- informatia de localizare este transmisa din telefonul mobil direct catre Sistemul 112; Google nu primeste aceasta locatie transmisa catre serviciul de urgenta;- daca la apelarea numarului de urgenta 112 conexiunea la internet este oprita, serviciul ELS va transmite pozitia insa doar prin SMS;- pentru transmiterea si afisarea corespunzatoare a amprentei de timp ce insoteste informatia de localizare de tip AML, se recomanda activarea optiunii de actualizare automata a datei si orei asociate telefonului mobil.Conditii obligatorii pentru furnizarea informatiilor de localizare AML pentru iPhone:1. sistemul de operare al telefonului trebuie sa fie actualizat la versiunea 13.4;2. telefonul trebuie sa fie inregistrat intr-una din urmatoarele retele mobile din Romania cu care Apple are acord in implementarea AML;3. telefonul trebuie sa aiba acces la serviciul de SMS.Cand un utilizator initiaza un apel la numarul de urgenta 112, telefonul iPhone calculeaza pozitia integrand date din mai multe surse, cum ar fi sistemele de sateliti si retelele WiFi.Ulterior, coordonatele sunt impachetate intr-un SMS care este transmis direct catre Serviciul 112, fara a mai fi nevoie de vreo operatiune.1. nu functioneaza pentru telefoanele care nu au cartela SIM introdusa sau care au cartele SIM cu servicii inactive;2. la transmiterea de mesaje de urgenta catre serviciul SMS 113.La acest moment, receptionarea coordonatelor geografice prin tehnologie AML nu este disponibila pentru apelantii care se afla in roaming international, precum si pentru cei care nu au semnal in reteaua proprie (roaming national).A.G.