STS face apel la populatie sa sune la 112 doar pentru urgente

Potrivit unui comunicat de presa transmis vineri, STS, administrator al Serviciului de urgenta, a luat toate masurile pentru a asigura preluarea 24/7 a apelurilor, chiar si in conditii de supraaglomerare.Serviciul precizeaza ca, in perioada 25 februarie - 18 martie, operatorii au preluat peste 12.000 de apeluri referitoare la COVID-19. In foarte multe cazuri, s-a sunat la 112 pentru a se afla informatii despre coronavirus, fara sa existe urgente reale.Conform STS, o persoana a sunat la 112 pentru a afla daca "mai merg trenurile" si daca "poate merge in alt oras"; alta a dorit sa stie daca posta este deschisa; un apelant fumator, aflat in izolare, a sesizat ca nu mai are tigari si vrea ca cineva sa mearga sa ii duca la domiciliu; un barbat a sunat pentru a afla ce restrictii sunt "pentru ca urmeaza sa faca nunta"; o persoana aflata in izolare la domiciliu, venita din Belgia, a sunat sa solicite o zi de invoire pentru a merge intr-o alta localitate unde trebuia sa semneze un contract. Mai multi apelanti au sunat sa anunte lipsa banilor sau a hranei.Serviciul de Telecomunicatii Speciale precizeaza ca a luat masuri suplimentare privind preluarea apelurilor la 112 pe problematica noului coronavirus. Modul de lucru in situatia in care se primeste un apel referitor la COVID-19 este adaptat la situatia prezentata de apelant. Astfel, apelurile prin care cetatenii raporteaza simptome specifice sunt directionate catre agentiile cu competente medicale, cele privind persoane care nu respecta regimul de autoizolare/carantina stabilit de autoritati sunt directionate catre Politie, iar pentru cele de informare apelantii sunt sfatuiti sa sune la 0800.800.358.STS reaminteste ca apelarea abuziva, falsa sau pentru a face glume la numarul 112 se sanctioneaza cu amenda in cuantum de pana la 5.000 de lei.Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de personalul Ministerului Afacerilor Interne.