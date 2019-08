STS ne-a indemnat sa le folosim aplicatia ca sa fim localizati usor. Un politist spune ca tot sistemul s-a blocat cand a testat-o

Un politist a testat aplicatia: Tot sistemul s-a blocat

Ce face, de fapt, aplicatia STS

Utilizatorul este responsabil pentru folosirea aplicatiei si toate costurile generate de aflarea locatiei vor fi suportate total de utilizator, fiind acoperite in factura emisa de operatorul de telefonie mobila.

Utilizatorul isi asuma ca datele transmise ar putea fi ineexacte si intelege ca acuratetea informatiilor privind localizarea depinde de capabilitatile terminalului /telefonului folosit, la fel ca si calitatea datelor si serviciului GPS.

STS nu e responsabil pentru acuratetea informatiilor de localizare obtinute.

Nu exista nicio garantie ca una sau toate functiile aplicatiei vor functiona corect mereu.

STS nu garanteaza o functionarea continua si fara erori a aplicatiei si nici nu garanteaza ca erorile din aplicatie vor fi corectate.

Aplicatia e recent lansata de STS, la inceputul lunii februarie a acestui an, insa mediatizarea ei s-a limitat doar la emiterea comunicatului de anunt si prezentare.Inainte de tragedia de la Caracal, aplicatia avea putin peste 10.000 de descarcari, insa imediat dupa declaratiile STS a trecut de 100.000.Printre cei care a vrut sa vada cum functioneaza s-a aflat si vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania, Bogdan Banica, insa nu in calitate de simplu cetatean, noi neavand optiunea de a vedea cum functioneaza pana in momentul in care avem cu adevarat nevoie de ea.Banica a testat-o din calitatea sa de politist, direct la dispeceratul IPJ Suceava, ca o documentare inainte de a acorda un interviu unei televiziuni cu privire la logistica precara si disfunctionalitatile din sistem, dupa cum povesteste pe pagina sa de Facebook."Am vrut sa ma conving personal despre cum functioneaza (sau nu) acea aplicatie de localizare a apelurilor de urgenta. Fiind politist ACTIV si avand acces la informatiile clasificate, deci neincalcand nicio procedura de acces, am fost invitat de catre ofiterul de serviciu principal in camera dispecerului IPJ Suceava, pentru a ma documenta profesionist inainte de expunerea unei opinii publice.Fireste, l-am rugat pe colegul care era de serviciu sa imi explice cum functioneaza renumita, de acum, aplicatie de localizare.Dupa doar cateva minute, 'cu tot cu usa', in incapere a patruns seful Centrului Operational al IPJ Suceava, cu o falca la mansarda si una la parter, care nici mai mult nici mai putin, m-a scos afara din incapere.", povesteste pe Facebook politistul Bogdan Banica Sindicalistul dezvaluie si numele celui pe care il acuza ca l-a impiedicat sa testeze pana la capat aplicatia STS."In 2019 nesimtitul asta isi permite sa impiedice o activitate sindicala, uzand de forta fizica, de putintimea neuronilor si de faradegrija ca nu are ce sa pateasca!Si pentru ca nu am absolut nicio frica de a ii dezvalui pe nemernici, ii voi da si numele acestui comunist zevzec...Apostol Vasile se intituleaza si este...ati ghicit...comisar-sef de politie. Intre noi ramane vorba, am lucrat cu el si pot banui, cu suspiciuni rezonabile, ca e si semianalfabet, am vazut procese-verbale intocmite de el, in prezenta mea...exact, unul dintre cei care CU ADEVARAT 'aduce atingere imaginii Politiei Romane'", mai scrie liderul sindical, care face apel la seful interimar al MAI, proaspat-numitul Mihai Fifor, sa faca un control si la Suceava, nu doar la Caracal.Totodata, am studiat si noi aplicatia STS. Primul lucru pe care l-am remarcat a fost, ca indiferent de unde ne aflam, ca este afara sau in interiorul unei cladiri, acuratetea coordonatelor care ar fi transmise 112 in caz de urgenta nu scade sub 20 de metri, desi in prezentare STS sustine ca este de 10 metri.De altfel, chiar si in poza de prezentare a STS se vede ca acuratetea este de 16 metri (poza articol).Apoi, cum nu exista o varianta demo pe care sa vedem ce s-ar intampla la pasii urmatori fara sa generam o alerta falsa, am citit cu atentie termenii si conditiile pentru utilizatorii aplicatiei. De acolo am aflat urmatoarele: