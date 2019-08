STS spune ca dupa cazul Caracal romanii au dat mai putine alarme false la 112 si si-au instalat masiv aplicatia

Aplicatia STS, descarcata masiv dupa cazul Caracal

Ziare.

com

"Pentru prima data de la infiintarea Serviciului de urgenta 112, in anul 2019, numarul apelurilor non- urgente a scazut sub 50%. Numarul total al apelurilor primite la Serviciul de urgenta 112 de la inceputul anului pana la data de 01.07.2019 este de 5.715.753, dintre care 2.989.280 au fost apeluri urgente si 2.726.473 au fost apeluri non-urgente", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS).Potrivit sursei citate, in perioada 20 iulie - 31 iulie 2019, la numarul unic de urgenta 112 s-a inregistrat un numar total de 403.886 apeluri, din care 192.751 au reprezentat apeluri non-urgente.In perioadele solicitate spre informare, respectiv 20-25.07.2019 si 26-31.07.2019, datele statistice arata ca la numarul unic 112 au fost efectuate:- un numar de 196.332 apeluri, din care 95.701 au fost apeluri non-urgente, in perioada 20 - 25.07.2019- un numar de 207.554 apeluri, din care 97.050 au fost apeluri non-urgente, in perioada 26 - 31.07.2019.Un numar insemnat de apeluri non-urgente au fost apeluri receptionate de pe cartele neidentificabile, mai informeaza STS.In ceea ce priveste aplicatia "APEL 112", in momentul de fata, aplicatia are un total de 145.640 descarcari, astfel:- 787 descarcari in perioada 20-25 iulie 2019.- 122.071 descarcari in perioada 26-31 iulie 2019."Aplicatia APEL 112 are in continuare un numar mare de descarcari, cele mai multe fiind in data de 26.07.2019, respectiv 40.134. Scaderea numarului apelurilor non-urgente se datoreaza in primul rand cetatenilor, care au inteles ca este important sa sune la 112 doar cand au o urgenta. Va multumim si va rugam sa sunati la 112 doar cand aveti o urgenta!", mai arata institutia.