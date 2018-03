Tu stii ce trebuie sa faci in caz de urgenta sau dezastru natural? S-a lansat un site care iti explica

"Nu tremur la cutremur";

Caravana "Fii pregatit";

FOC - Flacarile Omoara Copii;

"RISC - Siguranta nu e un joc de noroc!";

"Renunta! Improvizatiile sunt catastrofale!";

"Salvator din pasiune";

"Mai bine previi, decat sa nu fii!".

Site-ul a fost lansat de secretarul de stat Raed Arafat, in prezenta ministrului de Interne, Carmen Dan, si a comisarului european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Christos Stylianides.Site-ul contine mai multe ghiduri pentru diferite situatii de urgenta, o lista cu tot ce trebuie sa continua o trusa care sa permita supravietuirea pentru 3-5 zile, dar si cateva campanii de informare.Iata lista ghidurilor de pe noul site lansat de MAI si IGSU:Fiecare ghid contine informatii despre evenimentul care declanseaza starea de urgenta, sfaturi si informatii despre procedurile necesare in timpul evenimentului, dar si dupa ce acesta se termina.In plus, contine fotografii si clipuri video, pentru ca informatiile sa fie asmilitate mai usor.Iata cum arata ghidul video pentrusauSite-ul are o sectiune dedicata trusei de urgenta si obiectelor care sunt indispensabile acesteia: apa, alimente, imbracaminte si incaltaminte, saci de dormit, trusa de prim ajutor, aparate utile, articole pentru copii, articole de igiena si acte personale.Un act crucial in situatii de criza, potrivit site-ului, este " Planul familiei in caz de urgenta ", un document de o pagina, care trebuie descarcat, tiparit si completat.In fine, pe site se mai pot gasi campanii de informare, precum