Ultima zi cu teste Ro-Alert: IGSU roaga oamenii sa nu sune la 112 pentru a transmite erorile

Telefoanele configurate pentru primirea mesajelor RO-ALERT vor receptiona urmatorul mesaj: "TEST! Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RO-ALERT. Nu se impune aplicarea masurilor de autoprotectie".Aceasta este ultima verificare din seria testelor alocate sistemului RO-ALERT, teste care au avut loc incepand cu data de 17 iulie.Reprezentantii DSU si IGSU nu recomanda dezactivarea optiunii de primire a mesajelor pe terminalele mobile, "avand in vedere efectele ce pot fi generate asupra vietii comunitatilor in cazul producerii situatiilor de urgenta reale".Totodata, institutiile transmit rugamintea de a nu apela numarul unic de urgenta 112 pentru a semnala eventuale deficiente ale Sistemului RO-ALERT."Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta va asigura ca aceste teste au rolul de a identifica eventualele erori ale sistemului care nu pot fi remediate pe timpul producerii unei situatii de urgenta reala.Suntem constienti de disconfortul creat si ne cerem scuze pentru eventualele neplaceri, insa derularea acestor teste este obligatorie avand in vedere scopul pentru care a fost conceput Sistemul de avertizare RO-ALERT!Asiguram cetatenii ca toate aspectele sesizate vor fi analizate de specialistii angrenati in tot acest proces, urmand ca disfunctionalitatile sa fie remediate in timpul cel mai scurt posibil!", se arata in comunicatul institutiilor.A.G.