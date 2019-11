Un al doilea bloc din Timisoara a fost evacuat, dupa ce s-a facut deratizare si dezinsectie

Ziare.

com

Anchetatorii au descoperit ca in acest bloc s-a facut dezinsectie intr-un singur apartament, a carui usa a fost sigilata.Luni seara, in jurul orei 22:30, autoritatile au decis sa ii evacueze pe cei 31 de locatari, dupa ce au stabilit ca un apartament de la etajul 4, al unui bloc de locuinte de pe strada Vaida Voievod, colt cu strada Daliei, s-a numarat printre cele in care aceeasi firma a facut o operatiune de deratizare si dezinsectie.Anchetatorii au descoperit ca dezinsectia si deratizarea a fost facuta chiar luni dimineata, iar, imediat dupa operatiune, locatarii apartamentului numarul 79 au incuiat usa si au plecat la serviciu.Potrivit specialistilor, nivelul de substanta din acest apartament este unul foarte mare.Specialistii in cercetare chimica au descoperit, intr-o cutie, asezata in dulap, intre haine, o substanta foarte toxica, ce se elibereaza doar cu autorizatie speciala.Este vorba de Delicia Gastoxin, in forma de tablete rotunde, pe baza de fosfura de aluminiu. E un insecticid destinat combaterii daunatorilor cerealelor depozitate si a rozatoarelor mari din culturile de camp.Gazul de fosfina este eliberat in prezenta umezelii si este puternic toxic pentru toate formele de viata, fie oameni, fie animale. Fosfina, prin inhalare, blocheaza caile respiratorii prin eliminarea apei din celule.Echipele de cercetare chimica venite de la Sibiu in ajutorul celei de la Timisoara vor face masuratori in toate apartamentele din acest imobil. Evacuatii fie se vor duce la rude si prieteni, fie vor fi primiti de Mitropolia Banatului.