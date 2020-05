Un barbat a murit dupa ce s-a aruncat in lacul din Parcul Tineretului, din Bucuresti

Ziare.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov a transmis ca echipajul de scafandri, doua echipaje SMURD si doua autospeciale au intervenit dupa ce s-a anuntat ca o persoana s-a aruncat in lacul din Parcul Tinererului.Persoana respectiva - un barbat in varsta de 40 de ani - a fost scoasa din apa in stare de inconstienta si s-au inceput manevrele de resuscitare.Ulterior, ISU Bucuresti-Ilfov a transmis ca manevrele de resuscitare s-au incheiat, barbatul fiind declarat decedat."Victima a fost gasita la aproximativ 6 metri de mal si a fost scoasa de echipajul de scafandri", a aratat sursa citata.