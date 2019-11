Un bloc intreg a fost evacuat la Constanta pentru ca un locatar a zis ca-l arunca in aer

Ziare.

Conform sursei citate, lucratorii Sectiei 7 Politie Rurala Crucea si luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale (SAS) Constanta, impreuna cu un negociator, au intervenit duminica dupa-amiaza in comuna Crucea pentru evacuarea locatarilor dintr-un bloc unde un barbat ameninta cu provocarea unei explozii, dupa ce a eliberat gazul butan dintr-o butelie."Aproximativ 30 de persoane, printre care si o batrana imobilizata la pat, au fost evacuate duminica dupa-amiaza dintr-un bloc de apartamente dupa ce s-a aflat ca un barbat de 78 de ani a eliberat gaz in apartamentul sau, dintr-o butelie, amenintand cu producerea unei explozii in imobil" - se arata in comunicatul IPJ Constanta.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 7 Rurala Crucea, luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale (SAS) Constanta si un negociator precum si o masina de stingere a incendiilor.