Un cioban a sunat de cinci ori la 112 spunand ca a fost rapit

Atunci cand a sunat la 112, barbatul si-a declinat o identitate falsa si a spus ca a fost luat, impotriva vointei sale, de pe o strada din Hunedoara."Imediat, s-au declansat activitati specifice in astfel de cazuri, politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Biroului de Analiza a Informatiilor Hunedoara reusind, in urma cercetarilor, sa identifice apelantul, in scurt timp. Acesta este un barbat in varsta de 44 de ani, din comuna Bucuresci, ce a fost condus la sediul IPJ Hunedoara pentru audieri", a informat purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan Nitu.Ciobanul a fost localizat pe un deal din apropierea orasului Deva, unde se afla cu oile. Barbatul a recunoscut ca a consumat bauturi alcoolice si a declarat ca fapta reclamata cu ocazia apelurilor telefonice nu corespunde realitatii.Este al doilea caz de apeluri false din ultimele zile cu care se confrunta politistii din Hunedoara, dupa ce, marti, un adolescent de 16 ani, din Brad, a sunat la 112 si a reclamat ca ar fi fost rapit de persoane necunoscute.