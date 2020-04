Un nou numar de telefon unde putem beneficia gratuit de suport psihologic si sprijin social

Ziare.

com

Prin proiectul "Voluntarii Impreuna" desfasurat la nivelul DSU, in urma unor analize efectuate, va fi operationalizat un nou numar de telefon la care apelantii pot beneficia de suport psihologic si sprijin social. Numarul de telefon 0800070030 poate fi apelat gratuit din orice retea de luni pana sambata, in intervalul orar 8,00 - 24,00, se precizeaza intr-un comunicat de presa al DSU transmis AGERPRES.Acest numar este complementar celui dedicat exclusiv informarii cetatenilor despre COVID-19, precum si platformelor #FiiPregatit si #CeTrebuieSaFac, respectiv numarul TelVerde 0800800358, infiintat la data de 27 februarie la nivelul Institutului National de Sanatate Publica, precizeaza DSU.Recomandarea este ca apelurile la 112 sa fie facute doar pentru situatii de urgenta, iar pentru solicitarea de informatii legate de noul coronavirus sau pentru suport psihologic si sprijin social, oamenii sa apeleze cele doua linii TelVerde, in functie de specificul informatiilor solicitate.Pentru o buna gestionare a situatiilor de stres, tensiune, anxietate, singuratate, frica etc., care pot interveni pe perioada pandemiei de COVID-19, operatorii TelVerde vor face legatura intre apelanti si comunitatile suport care fac parte din proiect, astfel incat populatia sa primeasca raspunsul si/sau sprijinul aferent situatiei in care se regaseste, mentioneaza sursa citata."Aceasta initiativa vine in sprijinul populatiei Romaniei intr-un moment dificil in care adaptabilitatea si rezilienta psihologica sunt elemente importante pentru echilibrul uman. Particularitatea acestui proiect consta in faptul ca regrupeaza o comunitate diversa, inclusiv experti, reprezentanti ai mediului asociativ, minoritati, persoane cu dizabilitati etc.", a afirmat dr. Raed Arafat, seful DSU, citat in comunicat.Prin implementarea proiectului "Voluntarii Impreuna" se doreste centralizarea problemelor de ordin psiho-emotional din teritoriu si punerea la dispozitie a unei infrastructuri de voluntari care sa fie acoperitoare la nivel national, prevenind astfel riscul aparitiei unor pseudo-specialisti sau falsi voluntari. Toate entitatile juridice interesate sa se alature acestui proiect pot transmite un e-mail pe adresa voluntar@fiipregatit.ro, urmand a fi contactati in cel mai scurt timp, mai mentioneaza DSU.