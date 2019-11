Vaporul mortii din Portul Midia: Operatiunea de salvare a oilor s-a incheiat. Doar 254 au fost salvate din 14.600

Ziare.

"Operatiunea de cautare - salvare a oilor s-a terminat astazi! Multumim voluntarilor ARCA si tuturor reprezentantilor institutiilor care ne-au sprijinit in toate aceste zile! De asemenea, datorita spuselor specialistilor din cadrul DSVSA care confirma faptul ca nu mai sunt sanse sa gasim ovine in viata la bordul nave, operatiunea s-a incheiat", a transmis ISU Constanta pe pagina de Facebook.Asociatia ARCA, ai carei voluntari au ajutat la operatiunile de cautare si salvare a oilor, a precizat pe Facebook ca din cele peste 14.000 de oi doar 254 au fost salvate."Ultima zi de cautat supravietuitori s-a incheiat asa cum prevazuseram, adica trist: nu am mai gasit nici un animal viu.Ramanem cu bilantul de ieri:", au scris cei de la asociatie pe reteaua sociala.Totodata, organizatia atrage atentia ca ovinele au murit in chinuri, iar daca nu se iau masuri acesta nu va fi ultimul caz de acest fel."De cautat, am cautat peste tot. Publicul le va vedea de astazi doar pe cele 254 salvate. Noi le-am vazut si pe celelalte, cele 14.000 care nu au reusit. Erau toate acolo, pe epava. Toate au murit morti grele si chinuitoare.Ganditi-va bine la asta. Ganditi-va ce consecinte au alegerile voastre de viata. Ganditi-va ca fara cerere nu exista oferta. Si ganditi-va ca, atata timp cat exista cerere pentru carne (fie ea de oaie sau de alt fel), atunci cu siguranta oamenii vor gasi o metoda sa satisfaca acea cerere. Circa 70 de miliarde de animale (fara a pune la socoteala pestii sau alte vietuitoare din mari si oceane) mor in fiecare an (!), majoritatea in conditii comparabile cu cele in care au murit aceste oi. Asta va continua sa se intample, atata timp cat ne vom minti in continuare ca problema nu e la noi. Dar problema chiar este la noi, la fiecare dintre noi. Atata timp cat noi nu vom schimba ceva fundamental in stilul nostru de viata, suferintele vor continua.Sau, altfel spus, oare cati dintre romanii oripilati de aceasta tragedie isi vor mai aduce aminte de ea peste cateva luni, de Pasti?".Apoi, voluntarii au explicat ca statul roman i-a cerut proprietarului oilor sa doneze animalele unor ONG-uri din tara."Dar haideti sa fim un pic mai optimisti si sa vorbim, pe final, de oile care au trait.Din punct de vedere juridic, pentru ca nava nu a fost considerata nici un moment parasita, oile care au supravietuit apartin cumparatorului. Statul roman a facut o adresa oficiala catre acesta in care ii cere sa doneze ONG-urilor animalele salvate, dar inca nu am primit un raspuns clar in acest sens. Cum vom sti mai multe, va anuntam. Suntem optimisti, totusi. Avem convingerea ca aceste oi vor fi salvate cu adevarat, pana la capat, si ca vor deveni un exemplu pentru noi toti.Un exemplu ca se poate si altfel; ca se poate ca animalele de ferma sa duca o viata frumoasa, dincolo de exploatarea si egoismul uman. Se poate! Trebuie sa se poata. Dar nu tine de ele, din pacate, ci de noi. Nu cerem nimic in schimbul efortului nostru din aceste zile decat sa va ganditi mai bine la deciziile pe care le luati in fiecare zi si la cum afecteaza ele pe altii, fie ei oameni sau animale", conform postarii.