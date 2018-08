AFP: Tara model din UE pentru cum isi trateaza ursii. Romania are de unde invata

Tentatia pubelelor

Un urs denumit Van Damme

Slovenia, tara situata la est de arcul alpin, are motive de ingrijorare: pe parcursul ultimului deceniu, numarul exemplarelor de urs care populeaza padurile sale s-a dublat si a atins pragul de o mie, iar intalnirile inopinate dintre oameni si ursi s-au inmultit.Fenomenul nu pare insa sa il ingrijoreze peste masura pe Ljubo Popovic, un pensionar sloven de 67 de ani. "Daca va intalniti cu un urs, e mai bine sa va retrageti (...) Insa nu exista un pericol. Si ursul prefera sa bata in retragere", a explicat acest rezident din Banja Loka, o localitate din sudul tarii, una dintre zonele slovene populate cu ursi, arata o analiza AFP.La o ora de mers cu automobilul spre vest, in apropiere de satul Markovec, Miha Mlakar a facut o pasiune pentru aceste animale, pe care o dezvaluie vizitatorilor in timpul unor expeditii de observare. Inainte sa inceapa sa urmareasca ursii cu aparatul de fotografiat, tanarul sloven era vanator."Nu pot sa-mi imaginez aceasta padure fara ursi. Ei fac mediul inconjurator mai salbatic, virgin, natural, asa cum era in urma cu cateva sute sau mii de ani", a declarat el.Dupa ce s-au aflat in pragul disparitiei la inceputul secolului al XX-lea, populatiile de ursi au crescut din nou in Slovenia in urma eforturilor de conservare depuse de autoritati incepand cu anii 1930.Ursul sloven a devenit chiar un produs de export: opt exemplare (masculi si femele) originare din aceasta tara au fost eliberate in partea franceza a Muntilor Pirinei intre 1996 si 2006.In Muntii Pirinei traiesc in prezent aproximativ 40 de ursi. Guvernul francez doreste sa aduca in regiune alte doua exemplare de urs brun - doua femele - pentru a garanta supravietuirea speciei in acest areal.Cu o suprafata totala mai mica decat cea a regiunii franceze Languedoc-Roussillon, Slovenia, o tara cu 2 milioane de locuitori, are de 20 de ori mai multi ursi decat Franta, unde prezenta acestor animale nu inceteaza sa genereze diviziuni in randul locuitorilor din zonele vizate.In Slovenia,, potrivit unui sondaj realizat in 2016, desi doresc ca numarul acestor animale sa fie reglementat. Niciun "incident serios" cu oamenii nu a fost semnalat in ultimii ani, iar pagubele inregistrate in randul animalelor domestice au ramas la randul lor la un nivel stabil, in pofida cresterii populatiei de ursi."Suntem foarte activi in ceea ce priveste masurile de preventie", luate pentru a evita conflictele dintre om si urs, a explicat Rok Cerne, directorul departamentului de fauna salbatica din cadrul Oficiului sloven pentru Paduri.Eliminarea tentatiei de a cauta printre pubelele satelor, o rezerva de hrana apreciata de ursi, a fost una dintre masurile principale luate de autoritatile slovene: in comunele expuse in fata acestui risc, pubelele municipale au fost inlocuite cu containere solide, inchise in structuri din metal., iar pierderile suferite in randul animalelor domestice sunt sistematic compensate de catre stat.Grupuri speciale de interventie au fost, de asemenea, infiintate. "Daca un urs se obisnuieste sa viziteze un sat, grupul nostru il stramuta in alta parte", a explicat Rok Cerne.Metoda slovena nu elimina nici vanatoarea cu rol "de regularizare". "Numarul ursilor creste, iar asta dovedeste ca masurile noastre ce vizeaza impuscarea unor exemplare nu sunt excesive", a argumentat Rok Cerne.Autoritatile slovene au propus in acest an impuscarea a 200 de ursi - dublu fata de anul trecut.Aceasta combinatie de masuri ar putea fi o sursa de inspiratie pentru Romania, unde ursul a devenit atat de familiar, incat nu sunt deloc rare cazurile in care turistii veniti in vizita in satele din Carpati se fotografiaza alaturi de aceste animale.Pe santierul unei autostrazi, muncitorii i-au dat si un nume unui urs care vine cu regularitate sa ii viziteze. Ei l-au denumit Van Damme, dupa musculosul actor belgian, star al filmelor de actiune.. Dincolo de anecdotele pentru turisti, in Romania s-au inmultit conflictele legate de prezenta acestor animale, considerata "invadatoare".De la inceputul anului 2017, 31 de persoane, in principal ciobani, au fost atacati de ursi, iar una dintre victime a murit. Aproximativ 940 de incursiuni ale ursilor in zone locuite au fost recenzate in 2017. In 2018, numarul acestor "vizite" ale ursilor a ajuns deja la 120 pana la sfarsitul lunii iulie.Guvernul roman a prezentat la inceputul verii un plan ce vizeaza preluarea controlului asupra acestei situatii. Instalarea unor pubele ranforsate este una dintre masurile care au fost incurajate. Autoritatile vor, de asemenea, sa limiteze numarul constructiilor aprobate in zonele ce fac parte din habitatele ursilor.Insa in lipsa unui sprijin financiar real, aparatorii mediului inconjurator se tem ca sacrificarea ursilor va fi "principalul instrument folosit pentru a tine populatia sub control", a explicat Livia Cimpoeru, reprezentanta a diviziei romane din cadrul World Wide Fund for Nature (WWF).Planul guvernamental evalueaza la 4.000 numarul "optim" de ursi in Romania, o tara ce are o populatie de aproape 20 de milioane de locuitori.Invatarea unor reguli simple - sa nu iei ursul prin surprindere; sa nu il hranesti - si o gestionare eficienta, incepand printr-un recensamant fiabil al populatiilor de urside, sunt esentiale pentru reducerea conflictelor cu oamenii, a declarat Mareike Brix, reprezentanta a fundatiei EuroNatur, al carei sediu general se afla in Anglia."Exista un risc si pot sa apara probleme", a explicat Mareike Brix pentru AFP. "Insa prezenta ursilor este de asemenea formidabila: natura salbatica a devenit atat de rara in Europa", a adaugat ea.