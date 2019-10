Alerta in Mures: Mai multi ursi au atacat gospodariile oamenilor in ultimele nopti

Ziare.

"In ultimele zilein localitati din judetul Mures. Ieri noapte (luni - n.red.), ursul a intrat intr-o gospodarie si a omorat un porc, asta noapte (marti - n.red.) a ucis 5 porci. Am convocat pentru astazi (miercuri - n.red.) Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta.Vom cere gestionarilor fondurilor de vanatoare sa solicite extragerea ursilor. In acest an ne-au spus ca au depus 14 solicitari si au primit trei aprobari", a declarat miercuri, pentru Agerpres, Mircea Dusa.Gestionarii fondurilor de vanatoare sustin, insa, ca degeaba vor depune solicitari pentru impuscarea ursilor, deoarece, in lipsa unui ministru, nu va avea cine sa aprobe extragerea animalelor si ca acestea vor deveni tot mai agresive, dat fiind faptul ca trebuie sa acumuleze grasime care sa le permita hibernarea pe perioada iernii.Seful Agentiei de Protectie a Mediului (APM) Mures, Danut Stefanescu, anunta recent ca efectivele optime de ursi din judet ar fi undeva la 240 de capete, dar ca evaluarea autoritatii de mediu din primavara indica existenta a 761 de animale, in timp ce fondurile de vanatoare au comunicat prezenta a 1.286 de ursi."La evaluarea efectivelor de ursi in primavara anului s-a constatat ca efectivele optime ar fi de 240 de ursi. Efectivele evaluate in perioada februarie-martie de autoritatea de mediu au indicat 761 de ursi, iar efectivele evaluate in luna mai, in plin sezon de vegetatie, de catre gestionarii fondurilor de vanatoare au indicat 1.286 de ursi. (...)Solutia ar fi sa se revina la cotele anuale de vanare a ursilor, fiecare fond de vanatoare sa primeasca o cota cum era inainte, pentru a tine sub control numarul de ursi in functie de capacitatea habitatului, fata de capacitatea padurii de a sustine acesti ursi", a aratat Stefanescu.Danut Stefanescu a mai spus ca pagubele produse de ursi sunt tot mai numeroase si ca APM Mures a propus vanarea a 99 de ursi in sezonul de vanatoare 2019-2020. Potrivit acestuia, pentru a se obtine o derogare, procedura este destul de indelungata, din acest motiv gestionarii fondurilor de vanatoare preferand sa renunte la respectiva solicitare.