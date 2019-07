Alerta in Valcea dupa ce a fost vazut un urs in zona Manastirii Turnu

Ziare.

"Prin apel 112 a fost sesizata prezenta unui urs in zona Manastirii Turnu. S-a dispus alertarea populatiei pe o raza de 5.000 de metri, prin sistemul RO-ALERT", a transmis, vineri, ISU Valcea.Populatia care se afla in zona vizata a primit pe telefoanele mobile urmatorul mesaj: "Atentie! Urs observat in zona Manastirii Turnu, din localitatea Calimanesti. Sporiti atentia! Nu va expuneti pericolului! Evitati zona! In caz de urgenta apelati 112! Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Valcea".ISU Valcea a precizat ca a fost alertat si un echipaj de jandarmi care se deplaseaza in zona indicata.De asemenea, s-a luat legatura cu Parcul National Cozia care a anuntat Ocolul Silvic Calimanesti si cu Garda Forestiera Valcea.Este pentru a doua oara, vineri, cand este semnalata prezenta unui urs in zona unei localitati. Vineri dimineata, prin apel la 112, a fost anuntata prezenta unui urs in comuna Pauleni Ciuc, din judetul Harghita . Si in acest caz a fost trimis mesaj de avertizare prin sistemul Ro-Alert.