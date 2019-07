Alerta intr-o comuna din Harghita din cauza unui urs

Ziare.

com

Biroul de presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita a informat ca, la ora 5,23, un barbat a sunat la 112 si a sesizat faptul ca un urs se afla in apropierea casei sale, animalul omorand gainile din gospodaria sa si cateva oi din curtea unui vecin, dupa care s-ar fi retras intr-un lan de porumb aflat la marginea localitatii."La fata locului a fost trimis de indata un echipaj de jandarmerie din cadrul Detasamentului 1 Jandarmi Mobil, ursul nu a mai fost gasit acolo si nici in lanul de porumb. Jandarmii au ramas in zona pana la ora 6,30, dupa care si-au continuat misiunea de patrulare. In jurul orei 7,00, acelasi barbat a sunat din nou, spunand ca ursul a reaparut in zona.A fost trimis un alt echipaj de interventie care, odata ajuns la fata locului, a constatat ca ursul nu se mai afla in zona, fiind plecat din apropierea caselor. A fost anuntat si paznicul de vanatoare din zona, conlucrandu-se strans cu acesta", a informat purtatorul de cuvant al IJJ Harghita, Gheorghe Suciu.Jandarmii raman in continuare la fata locului, pentru a se asigura ca nu exista pericol ca ursul sa reapara in zona in care se afla gospodarii.De asemenea, purtatorul de cuvant al ISU Harghita, Alina Ciobotariu, a precizat ca, dupa ce a fost semnalata prezenta ursului in localitatea Pauleni-Ciuc, ISU a trimis un mesaj de avertizare prin Ro-Alert in localitate.Totodata, la Pauleni-Ciuc a fost trimis pentru asigurare un echipaj SMURD.Jandarmii reamintesc cetatenilor care sunt martori ai unor astfel de situatii sa apeleze la 112, sa nu incerce sa intervina pentru indepartarea ursilor si sa evite pe cat posibil contactul direct cu animalele.