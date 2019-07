Alerta la Tusnad: Autoritatile cauta un urs care a vrut sa intre intr-un restaurant si ar putea deveni periculos pentru turisti

Ziare.

Animalul cauta mancare in momentul in care a spart geamul si s-a taiat. Acesta a inceput sa sangereze puternic si a fugit in padure.Dupa ce a fost raportat incidentul joi, mai multi jandarmi au fost trimisi in statiune, care in aceasta perioada a anului este plina de turisti. Digi24 noteaza ca asociatia de vanatoare din zona a anuntat ca va cere autorizatie pentru impuscarea ursului, in contextul in care animalul ar putea deveni agresiv din cauza ranilor.Cu o zi inainte, tot in Baile Tusnad, un urs a intrat in bucataria altui restaurant, de unde a mancat 8 kg de carne si toate ouale.