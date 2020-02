Astazi este Ziua ursului - traditii si obiceiuri la romani

De la urs, la bursuc si marmota

Ziua ursului a fost sarbatorita de majoritatea popoarelor europene la aceeasi data. Ursul a avut un rol calendaristic deosebit la populatiile nordice care l-au asimilat cu Luna, deoarece dispare odata cu sosirea iernii si reapare primavara. Schimbarea anotimpurilor indicata de urs prin disparitie iarna si aparitie brusca primavara a reprezentat probabil motivul pentru care acesta se numara printre animalele-oracol, de prevedere si orientare in timp, conform lucrarii ''Sarbatori si obiceiuri romanesti'' (Ion Ghinoiu, Editura Elion, 2002).De Ziua ursului, la Stretenie si de sarbatoarea Intampinarii Domnului in calendarul crestin, se spune ca ursul iese din barlog si isi priveste umbra. Conform traditiei, el isi priveste umbra in zapada. Daca este frig sau ceata si nu-si vede umbra, isi darama barlogul, trage un joc, merge la rau si bea o gura de apa si isi vede de treburi prin padure. Daca timpul este frumos, cu soare si isi vede umbra pe zapada, intra din nou in barlog, pentru ca iarna va mai dura 40 de zile.Oamenii din popor asociaza comportamentul ursului cu timpul capricios de la sfarsitul iernii, asa cum si Baba Dochia este raspunzatoare de zilele schimbatoare de la inceputul primaverii. De asemenea, se crede ca in aceasta zi timpul este favorabil pentru observatii meteorologice si astronomice. Agricultorii stiu cum va fi vremea dupa comportamentul ursului si pot face prognoza timpului optim al culturilor de peste an.Ursul a intrat in mitologia popoarelor inca din paleolitic. La vechii greci, ursul era in legatura cu zeita Artemis, divinitate a lunii si vegetatiei, vestalele ei fiind imbracate in blana de urs. Nimfa Calisto si fiul ei au fost transformati de Hera in constelatiile ursului, respectiv Ursa Mare si Ursa Mica. La celti, ursul era simbolul si emblema clasei razboinicilor. Unii istorici considera ca numele zeului Zalmoxis (Zamolxes, Zamolxis, Zamolxe) - considerat zeul suprem din panteonul geto-dacic, Marele Reformator al religiei geto-dacilor - ar deriva din cuvantul Zalmos, care inseamna ''piele de urs'', deoarece atunci cand s-a nascut a fost invelit cu blana acestui animal.Ziua ursului, cunoscuta si ca Martinul cel Mare, este la mijlocul celor trei zile succesive ale Martinilor de iarna, sau San-Martinii. In credinta populara, puterea acestui animal este transferata asupra oamenilor, in special asupra copiilor, prin indeplinirea a diferite obiceiuri si practici magice. Pentru a castiga simpatia si bunatatea ursului, oamenii pun pe poteci vase cu miere si bucati de carne. In schimb, nu este voie sa arunci carbunii in curte. Lupoaicele ii cauta ca sa-i manance, carbunii le asigura fertilitatea. In aceasta zi, ursului nu i se spune pe nume, ca o dovada a caracterului sau divin, ci se vorbeste despre el, cu respect, folosind denumiri precum ''Mos Martin'' sau '''al Batran''. Toate aceste ritualuri sunt menite sa apere gospodariile de agresiunea ursilor.Sarbatorirea Intampinarii Domnului (Candlemas) a aparut in crestinism drept ziua in care credinciosii merg cu lumanari la biserica pentru binecuvantare, pe care apoi le duc acasa pentru a le proteja locuinta in restul iernii. Credinta populara ce implica si prezenta unui animal in traditii ar fi aparut in Germania, aminteste site-ul www.timeanddate.com. Potrivit folclorului german, daca bursucul (sau ariciul, conform altor surse) isi vede umbra in ziua de Candlemas va urma o ''a doua iarna sau inca sase saptamani de vreme rea''. Germanii ar fi dus aceasta traditie in Statele Unite, in regiunea de astazi Germany din Pennsylvania. Cum acolo nu traiau bursuci, a fost ales un alt animal care hiberneaza. Astfel s-a ajuns la Ziua marmotei, conform www.groundhog.org.Prima celebrare ar fi avut lor in 1886, in Punxsutawney, Ziua marmotei ramanand consemnata in ziarul local. In prezent, Ziua marmotei (Groundhog Day) reprezinta ocazia de a lua lucrurile mai putin in serios pentru a uita de monotonia iernii, potrivit sursei citate. Cea mai faimoasa marmota din lume, Phil, prezice cand se va incheia iarna: in cazul in care nu isi va vedea umbra, primavara incepe sa se instaleze.Marmota este asteptata in fiecare an de sute de oameni pentru a afla previziunile meteorologice. Ritualul este acelasi an de an: grasutul rozator se trezeste in dimineata zilei de 2 februarie asaltat de camerele de luat vederi si de reflectoare, pe fondul uralelor si aplauzelor. Membrii unui grup care a jurat sa sustina marea traditie a Zilei marmotei, ce poarta frac, camasi albe, cu joben si papion, il trezesc pe Phil si anunta predictia sa. Groundhog Club joaca un rol important in organizarea acestei zile, in timpul anului membrii clubului ocupandu-se de ingrijirea marmotei.Groundhog Day a devenit o sarbatoare populara in multe orase din SUA. Manifestarile ocazionate de aceasta sarbatoare au luat amploare din 1966, cand au inceput sa fie transmise in direct la televiziune. Filmul "Groundhog Day", din 1993, ce il are ca protagonist pe actorul Bill Murray, a facut orasul american Punxsutawney celebru in intreaga lume.Cum vremurile se schimba si traditiile evolueaza, organizatia pentru drepturile animalelor PETA a transmis o scrisoare la 28 ianuarie 2020 prin solicita ca Punxsutawney Phil sa nu mai fie chinuit pentru acest ritual si sa fie inlocuit cu o marmota - robot cu inteligenta artificiala, care chiar poate prezenta prognoza. ''Prin crearea unui Phil cu inteligenta artificiala, veti putea pastra Punxsutawney in centrul Zilei marmotei, dar intr-un mod mult mai progresist''- afirma organizatia.