"Atentie, animale salbatice!"- Au aparut primele indicatoare de avertizare pe autostrada unde au murit doi ursi

Purtatorul de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, Robert Elekes, a anuntat joi amplasarea primelor indicatoare rutiere cu avertizarea "Atentie, animale salbatice!" , pe autostrada A1.Se monteaza la 100-200 de metri de sectorul de drum periculos, unde exista riscul ca animalele sa traverseze sau sa circule pe drum.La intalnirea acestui indicator, soferii sunt obligati sa reduca viteza si sa circule cu atentie.Doi ursi au fost gasiti morti pe A1, in zona Saliste, iar autoritatile din Sibiu au anuntat ca iau in calcul amplasarea unor garduri electrice pe segmentele impadurite ale Autostrazii A1 Sibiu-Orastie, in zona Aciliu - Miercurea Sibiului.