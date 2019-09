Sapte ursi au fost alungati din Valea Cerbului de jandarmi, altul se plimba de voie printr-o localitate din Sibiu

Ziare.

Jandarmii din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova, au avut, sambata seara, trei interventii in statiunea Busteni pentru alungarea unui numar de 7 ursi care au coborat dupa hrana la tomberoanele de gunoi pe Valea Cerbului, transmite Realitatea TV.Alerta a fost data la numarul unic de urgenta 112 de catre turistii campati in zona.Jandarmii ajunsi la fata locului au folosit semnalele acustice si luminoase, precum si spray-ul ramanand in zona mai bine de doua ore, pana cand animalele au parasit zona.De asemenea, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a avertizat, duminica dimineata, populatia sa evite zona taberei Santa, din statiunea Paltinis, unde a fost vazut un urs, potrivit Agerpres."Atentie! A fost semnalata prezenta unui urs pe raza statiunii Paltinis, zona taberei Santa. Evitati zona, in caz de pericol apelati 112" - este mesajul primit de sibieni prin sistemul Ro-Alert.Recent, un urs a fost vazut la iesirea din municipiul Sibiu, spre Rasinari, in Padurea Dumbrava, insa acesta nu a fost gasit de jandarmi