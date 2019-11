Ursul lasat in agonie pe sosea a fost impuscat. Ministrul Mediului spune cine a gresit: Veterinarul de acolo nu avea tranchilizant

Ministrul Mediului: E inuman, va spun sincer

Seful Directiei Sanitar Veterinare Harghita, dr. Lado Zsolt spune ca animalul avea trei picioare facturate si ar fi fost imposibil sa supravietuiasca in padure.La randul sau, comisarul sef al Garzii de Mediu Harghita, Balla Izabella, a precizat ca solicitarea de impuscare de la Asociatia Vanatorul si Pescarul Sportiv "Tarnava Mare" a sosit duminica, in jurul orei 10:30. Institutia pe care o conduce si Agentia pentru Protectia Mediului Harghita au emis imediat un punct de vedere favorabil pentru impuscare, iar Ministerul Mediului a aprobat solicitarea de derogare, informeaza Agerpres Ministrul Mediului Costel Alexe spune ca modul in care s-a actionat e inuman, dar, din pacate, nu este singular. Alexe sustine ca, desi prefectul a anuntat ca asteapta derogare de la Ministerul Mediului pentru a actiona, acest document nu era necesar, deoarece legal putea sa intervina."Din pacate suntem intr-o situatie regretabila si trebuie sa recunoastem, cu adevarat trista. Aceasta situatie se incadreaza in prevederile unei hotarari de Guvern din 2010, 323, pe raniri, capturi si ucideri accidentale, iar aici legislatia este foarte clara. Atributia de interventie trebuia sa fie a Jandarmeriei si a medicilor veterinari arondati DSV.Pe aceasta situatie, noi, Ministerul Mediului nu ar fi trebuit sa dam ordinul de recoltare. Si cu toate acestea, am sunat la Minister, am trimis directorii astazi in Ministerul Mediului sa putem rezolva aceasta problema regretabila. E inuman, va spun sincer, sa lasi un animal sa agonizeze atat timp cat nimic in lege nu te-a impiedicat sa intervii", a declarat Alexe, la Digi24.Ministrul a spus ca a trimis acolo inclusiv un medic veterinar cu tranchilizant, pentru ca cel de la fata locului nu avea. In ce priveste soarta ursului, Alexe spunea la ora declaratiilor ca starea animalului va fi evaluata de medici si apoi se va decide daca el va fi ucis sau poate fi salvat."Am trimis veterinar cu tranchilizant, cel de acolo nu avea. Animalul va fi supus unui control, iar dupa asta vor trebui sa spuna ce decizie se va lua, inteleg ca are probleme la trei dintre membre. Eu nu pot sa ma pronunt (daca va fi ucis sau nu - n.red.), este atributul medicului veterinar", a mai spus Costel Alexe.Ulterior, la Antena3, Alexe a spus ca situatia nu e una singulara si ca un caz similar s-a petrecut recent, la Tarnaveni.Ursul a fost lovit, sambata seara, de un autoturism in care se aflau trei persoane, la iesirea din localitatea Praid, judetul Harghita. Desi au fost notificate de accident si ca starea animalului este una grava, autoritatile l-au lasat asa toata noaptea.Cu membrele fracturate, dimineata ursul s-a tarat pe sosea iar la aceasta ora politia si jandarmii sunt prezente la fata locului pentru a redirectiona traficul. Flancat de masini de politie si jandarmi, animalul a fost lasat in continuare in agonie si "se asteapta o decizie in ceea ce priveste situatia animalului grav ranit", potrivit Agerpres.Chestionat la B1 Tv de modul in care au actionat autoritatile in cazul ursului in suferinta, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, a sustinut ca toate institutiile au colaborat, dar ca se asteapta acum ca "autoritatile cu atributii sa intervina"."Asteptam ca la fata locului sa vina... mi-e dificil sa spun... ca daca se constata categoric ca animulul nu mai are nicio sansa sa supravietuiasca macar sa i se curme suferinta", a spus Filip.Jurnalistii de la televiziunea citata l-au contactat apoi si pe prefectul judetului Harghita, Jean Andrei, iar acesta a spus ca animalul nu mai poate fi salvat si se asteapta de la Bucuresti autorizatia ca el sa fie ucis."Suntem capacitati, toate fortele sunt la fata locului, asteptam sa tranchilizam animalul sa eliberam carosabilul. Asteptam de la Bucuresti autorizatia.Animalul s-a tarat acum dimineata sa traverseze soseaua, traficul e dirijat fara probleme. Nu poate sa fie slavat pentru ca are leziuni foarte grave. Informatia a venit destul de tarziu si noi de azi noapte am luat masuri ca sa nu fie si alte incidente", a spus prefectul.