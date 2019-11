Cioban ucis de urs in zona unei paduri

Ziare.

com

"Politistii din cadrul Politiei municipiului Tarnaveni au fost sesizati prin apel 112, de catre un barbat, cioban la o stana din localitatea Cucerdea, cu privire la faptul ca si-ar fi gasit un coleg decedat la marginea unei paduri dintre localitatile Cucerdea si Giulus, iar acesta ar prezenta pe corp urme ale unui posibil atac de animal salbatic.La fata locului s-au deplasat politistii, care au constatat faptul ca cele sesizate se confirma, persoana in cauza fiind identificata ca fiind un barbat de 63 de ani. Din primele cercetari efectuate, se pare ca barbatul, in seara zilei de 08 noiembrie, ar fi plecat de la stana in cauza, cu oile si nu ar mai fi revenit", a aratat IPJ Mures, intr-un comunicat de presa.Potrivit IPJ Mures, in urma examinarii sumare a cadavrului, acesta ar prezenta leziuni cauzate in urma unui posibil atac de urs."La fata locului s-au deplasat si politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, fiind de asemenea instiintati si reprezentanti ai Garzii Forestiere Brasov, Agentiei de Mediu si Asociatiei de Vanatoare competente.In momentul de fata, politistii efectueaza cercetarea locului faptei, in vederea stabilirii cu exactitate a imprejurarilor producerii incidentului. Cadavrul barbatului urmeaza a fi transportat la SML Targu Mures in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului", a precizat IPJ Mures.