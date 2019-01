Clipul zilei: Doi ursuleti se joaca in zapada

Ziare.

Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook a Romsilva.Clipul a reusit sa stranga mii de vizualizari."Ursii au habitatul in padurile intinse si linistite de munte si cele dese din zonele deluroase, avand un teritoriu larg care include zone dense, unde isi amenajeaza vizuina sau culcusul de iernat, unde se retrage in timpul somnului de iarna.In cautarea hranei, ursii fac deplasari lungi, folosindu-si toate simturile dezvoltate, in special cel olfactiv. Sunt animale omnivore, hrana lor fiind vegetala, dar si de origine animala, de la pesti, cervide, mamifere mici, pana la pasari sau oua de pasari si insecte", scrie Romsilva in postare.Iata si filmarea cu cei doi ursuleti jucausi:In Romania, unde exista una dintre cele mai dezvoltate populatii de urs din Europa, ursii traiesc in padurile din zona montana a lantului carpatic, mai arata sursa citata.