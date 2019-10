Clipul zilei: Un urs se tavaleste in noroi, prin padure

Ziare.

Imaginile au fost publicate pe Facebook de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva.Potrivit sursei citate, ursul foloseste aceasta metoda pentru a scapa de parazitii din blana."Romsilva - Parcul Natural Putna Vrancea asigura faunei bogate toate conditiile de liniste, hrana si adapost.Parcul Natural Putna Vrancea este unul dintre cele 22 de parcuri nationale si naturale administrate de Regia Nationala a #Padurilor - #Romsilva.Este situat in sud-estul tarii, in judetul #Vrancea, si are o suprafata de peste 38.000 de hectare, din care peste 33.600 de hectare sunt #paduri", se mai arata in postareIata imaginile adorabile:A.D.