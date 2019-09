Complex special pentru ursii "problema", la Brasov: Puii vor fi hraniti cu drona

Ziare.

Complexul va fi amenajat de Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt, din fonduri europene, potrivit Mediafax . Valoarea proiectului ajunge la 1,9 milioane de euro.Dan Olteanu, directorul regiei, spune ca aceasta e gandit sa fie amenajat pe Valea Timisului, unde "ursul va putea trai ca in conditiile din libertate"."Complexul va fi impartit in trei compartimente. Unul pentru adulti, unul pentru femele cu pui si unul pentru pui. Va fi si o zona de carantina.. Incercam. Studiul de fezabilitate este aproape gata", a declarat Olteanu.Complexul se va intinde pe 61,2 hectare. Capacitatea acestuita va fi de 100 de exemplare: 60 de adulti si 40 de pui.Animalele vor fi hranite cu doua linii de funicular, iar puii cu ajutorul dronelor, a mai explicat Olteanu."Intentia este sa hranim ursii astfel incat contactul cu omul sa fie cat mai mic sau deloc. Astfel, am gandit doua linii de funicular sa ducem mancarea adultilor, in mai multe puncte. Pentru pui, mancarea va fi dusa cu ajutorul dronelor", a adaugat acesta.Complexul ar urma sa fie gata in 2 ani de la demararea lucrarilor.